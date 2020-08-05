Патрушев: Действия США мало чем отличались от преступлений милитаристской Японии

Применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель - запугать Советский Союз. Об этом секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью "Российской газете".

По его словам, ровно 75 лет назад 6 августа американцы направили ядерное оружие на мирное население, а значит, их действия мало чем отличались от преступлений самой милитаристской Японии.

"Жертвы японцев, погибших в результате тех чудовищных бомбардировок, нельзя оправдать военными действиями. При этом, как известно, применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель - запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения", - отметил секретарь СБ РФ.

По его мнению, заметным проявлением ответственного подхода к будущему человечества стало бы также осознание неправоты теми американскими политиками, которые сегодня подталкивают Токио к наращиванию военного потенциала и расширению границ возможного применения японских вооруженных сил.