Патрушев: Лозунги фашистов и нацистов вновь звучат на площадях ряда стран

Через 100 лет после того, как фашисты и нацисты подняли голову в Европе, их лозунги сегодня вновь звучат на площадях ряда стран. Об этом секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью "Российской газете".

По его словам, мы становимся свидетелями попыток искажения истории и замалчивания кровавых злодеяний фашистских режимов. И это является одной из причин того, что через сто лет после того, как фашисты и нацисты подняли голову в Европе, их лозунги сегодня вновь звучат на площадях ряда стран. Например, как отметил секретарь СБ РФ, лидеры украинских националистических организаций выступают за построение на Украине "корпоративно-синдикалистского", а по сути нацистского государства.

По мнению Патрушева, русофобия, которую эти организации унаследовали от украинских пособников фашистов 1930 - 1940 годов, навязывается братскому народу.

"Вдохновляясь примерами нацистской Германии, украинские неонацисты громят магазины с вывесками на русском языке, сжигают русскоязычные книги, а иногда и людей - как активистов "Антимайдана" в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Украинские радикалы запугивают своих сограждан, мешают нормальным общественно-политическим процессам", - отметил секретарь Совбеза.

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