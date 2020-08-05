Патрушев: Технологии западной пропаганды повторяют приемы Геббельса

Идеи "чернорубашечников" и "коричневых" подхватываются творцами "цветных революций" для насильственного смещения законных правительств. Об этом секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью "Российской газете".

По его словам, интернет-цензура и технологии современной западной пропаганды, в том числе антироссийской, порой повторяют геббельсовские приемы.

Как отметил Патрушев, призывы объединиться против "общих врагов", к числу которых без всяких на то оснований Запад относит и Россию, создают условия для появления идей национально-государственного превосходства. Особенно это заметно в Прибалтике, где власти открыто занимаются подавлением инакомыслия и беззастенчивой пропагандой националистического и антироссийского содержания. Все это по мнению Патрушева, создает питательную среду для беспрепятственного функционирования неонацистских движений.

Кроме того как подчеркнул секретарь Совбеза, в мире идеи "чернорубашечников" и "коричневых" подхватываются творцами "цветных революций", которые навязывают ксенофобские и другие мифы для насильственного смещения легитимных правительств.

Полностью интервью с Николаем Патрушевым читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".