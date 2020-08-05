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05.08.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Перевозчики не стали обновлять автопарк из-за второй волны коронавируса

Текст: Евгений Гайва
Транспортные компании отказываются в этом году от приобретения новых автобусов в лизинг для обновления автопарка, сообщили "РГ" в лизинговой компании Carcade. Пассажирские автоперевозчики из-за пандемии находятся в сложной ситуации и не хотят формировать дополнительные долги с учетом возможности второй волны распространения коронавируса, считают эксперты.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Опросив в июле этого года более 1,6 тысячи компаний-клиентов о планах покупки транспорта, аналитики выяснили, что обновить парк в течение этого года в целом собираются 19% компаний, что всего на 1% ниже показателей прошлого года. При этом 68% собираются приобрести легковой автомобиль (-1% к прошлому году), 33% - грузовой автомобиль (+2% к прошлому году), 6% - спецтехнику (+1,5%), 3% затруднились с ответом о типе транспортного средства. При этом участники опроса не планируют вообще приобретать автобусы. В прошлом году на этот тип транспортных средств приходилось 2%. Сумма более 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов.

Фото: mintrans.gov.ru
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"Все это говорит о том, что часть экономики восстанавливается, но пассажирские перевозки сильнее всех пострадали от пандемии и находятся в крайне тяжелой ситуации", - отметили аналитики Carcade. В компании также указали на ухудшение текущего финансового положения перевозчиков. "Безусловно, карантин повлиял на платежеспособность лизингополучателей, однако большинство из них не стали прибегать к лизинговым каникулам, а ограничились смещением платежей в сроках, изначально разрешенных договором", - пояснил "РГ" генеральный директор компании Дмитрий Чернышев.

C марта по май этого года в компанию за лизинговыми каникулами обратилось около 500 клиентов, которые заявляли о резком снижении оборота, отметил он. Выяснилось, что у 75% заявителей не было прямой необходимости в каникулах, скорее была потребность в консультационной поддержке и использовании временных инструментов для подстраховки.

В целом рынок автолизинга закончит 2020 год небольшим падением, в лучшем случае - нулевым ростом. Однако на фоне других отраслей экономики этот результат будет выглядеть большим успехом, заметил Чернышев. "Наблюдаемый рост рынка в июне и июле - это, в первую очередь, следствие накопления отложенного спроса за период карантина, когда весенние заявки на лизинг и намерения конвертируются в договоры", - сказал он. В августе, скорее всего, такого роста уже не будет, а в сентябре-октябре все будет зависеть от направления движения экономики. "Если оно даст предпринимателям надежду на лучшее, осенью начнется новый сезон обновления автопарков", - считает Чернышев.

В государственной лизинговой компании ГТЛК подтвердили "РГ" снижение спроса на автотранспорт и на лизинг. В первом полугодии 2020 года спрос сократился в среднем на 10-20% в зависимости от сегмента. При этом с 2020 года ГТЛК является исполнителем мероприятия в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" по обновлению парка общественного пассажирского транспорта. В 2020 году для участия в программе отобрано 12 городских агломераций, лизинговые контракты на поставку новых автобусов НЕФАЗ и ЛИАЗ уже заключены с большей частью регионов.

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Но некоторые из клиентов обращались в ГТЛК за реструктуризацией лизинговых контрактов в первом полугодии 2020 года, признали в компании. Практически все заявки на реструктуризацию, которые были связаны с возникшими у клиентов объективными трудностями вследствие пандемии коронавируса, были удовлетворены, отметили в пресс-службе.

Как пояснил "РГ" вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев, объем регулярных автоперевозок летом традиционно снижается, а основные деньги перевозчики зарабатывают осенью или весной. Но в ситуации падения пассажиропотока из-за пандемии практически ни один регион, кроме Москвы, не компенсировал перевозчикам выпадающие доходы. Потому транспортные компании получили долги и теперь не имеют возможности обновлять парк. "Никто не хочет влезать в долги. Непонятно, что будет осенью, идут разговоры о второй волне коронавируса и новых ограничениях. Перевозчики учитывают эти риски", - пояснил Алексеев.

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