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05.08.2020 17:11
Рубрика: Власть

Первый борт МЧС России вылетел в Ливан с грузом гумпомощи

Текст: Тимофей Борисов
Фото: пресс-службы МЧС России Фото: пресс-службы МЧС России
Фото: пресс-службы МЧС России

По информации пресс-службы МЧС России первый из пяти грузовых самолетов ИЛ-76 вылетел рейсом в Бейрут из аэропорта Жуковский. В рамках оказания чрезвычайной помощи в столицу Ливана будет доставлено необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя. На борту также находится оперативная группа из 56 врачей Центроспаса и три единицы техники.

Фото: STR / AFP
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Вылет последующих четырех бортов МЧС России запланирован на ближайшие сутки. Планируется, что вторым рейсом в Бейрут прибудут 15 специалистов Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции.

"Все специалисты будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по Covid-19" - сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего пятью рейсами будут отправлены почти 150 человек. Помимо спасателей и врачей в Бейрут полетят два психолога со знанием языка.

Власть Безопасность Спецслужбы В мире Ближний Восток Ливан Правительство МЧС Взрыв в порту Бейрута

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