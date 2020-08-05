Первый борт МЧС России вылетел в Ливан с грузом гумпомощи

По информации пресс-службы МЧС России первый из пяти грузовых самолетов ИЛ-76 вылетел рейсом в Бейрут из аэропорта Жуковский. В рамках оказания чрезвычайной помощи в столицу Ливана будет доставлено необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя. На борту также находится оперативная группа из 56 врачей Центроспаса и три единицы техники.

Вылет последующих четырех бортов МЧС России запланирован на ближайшие сутки. Планируется, что вторым рейсом в Бейрут прибудут 15 специалистов Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции.

"Все специалисты будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по Covid-19" - сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего пятью рейсами будут отправлены почти 150 человек. Помимо спасателей и врачей в Бейрут полетят два психолога со знанием языка.