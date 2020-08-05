Почему над Бейрутом вырос "ядерный гриб"

Многих очевидцев, а также тех, кто видел кадры мощнейшего взрыва в Бейруте накануне, поразило его сходство с ядерными "грибами". Посыпались даже сравнения с ядерной бомбардировкой Хиросимы в 1945 году. На самом деле облака дыма такой формы характерны для любого взрыва большой мощности. Напомним, в порту ливанской столицы сдетонировали запасы взрывоопасного нитрата аммония.

На первом этапе взрыва из облаков дыма, охватившего место пожара в портовой зоне Бейрута, вырвалась огромная вспышка вместе с клубами красного дыма. Спустя мгновения вокруг нее выросла белая полусфера, стремительно разлетевшаяся во все стороны. Это не ударная волна, которая, как видно по поверхности воды, прошла раньше, а облако конденсата, образующееся вслед за ней из-за резкого падения давления за волной. Аналогичные мини-облака можно наблюдать вокруг самолетов на околозвуковых скоростях.

Спустя 5-7 секунд белый купол рассеялся в атмосфере, а на месте взрыва стал стремительно расти "гриб" из дыма и пыли темно-красного цвета. Для его формирования необходим объем газа, раскаленного до высоких температур, который и образовался при взрыве, с плотностью ниже, чем у окружающего воздуха. Этот раскаленный и разреженный газ устремляется вверх, где давление ниже, поскольку с боков его прижимает более плотный окружающий воздух. Так формируется "ножка" гриба. С набором высоты плотность окружающего воздуха падает, а потому в конечном итоге разреженный газ от взрыва достигает той отметки, где его плотность уже сопоставима с атмосферной. Там облака дыма начинают распространятся по всем направлениям, а не только вверх, что формирует "шляпку".

Такой эффект возникает при любом взрыве высокой мощности, в том числе при сильных извержениях вулканов или при падении крупных метеоритов.

От ядерного взрыв в Бейруте отличается куда более низкой энергией, что проявилось в менее яркой начальной вспышке и отсутствии эффекта теплового поражения.