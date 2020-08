Пол Маккартни: The Beatles распались из-за семейной ссоры

Пол Маккартни рассказал, почему распались The Beatles. По словам одного из основателей легендарной четверки, причиной разрыва стала "семейная ссора".

"Сейчас я понимаю, что мы были семьей, а в семьях иногда ссорятся. Одни хотят делать одно, другие - другое. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор", - отметил музыкант в беседе с GQ.

Также Пол Маккартни заверил: мнение о том, что битлы на момент роспуска группы ненавидели друг друга - неправда. Причем поклонники долгое время винили в распаде The Beatles именно его, из-за чего музыкант очень переживал.

Маккартни рассказал и о том, почему в 1970-х подал в суд на своих соратников. По его словам, это был единственный способ спасти наследие группы.

"Если бы я этого не сделал, все это принадлежало бы менеджеру группы Аллену Клейну. Единственный способ, который мне был дан, чтобы вытащить нас из этого, - это сделать то, что я сделал", отметил он.

The Beatles распались в 1970-м году, после чего все участники группы занялись сольным творчеством. Журнал The Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен.