Помпео: США будут удалять "не заслуживающие доверия" телефонные приложения

Власти США будут добиваться удаления "не заслуживающих доверия" китайских приложений с американских магазинов приложений. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментировавший решение Вашингтона об ужесточении телекоммуникационной политики.

TikTok, WeChat и другие приложения он назвал "значительной угрозой" частной информации граждан.

"Мы работаем над тем, чтобы не заслуживающие доверия китайские телекоммуникационные компании не предоставляли телекоммуникационные услуги между США и другими странами", - передает РИА Новости заявление госсекретаря на брифинге. - Мы также хотим, чтобы не заслуживающие доверия китайские приложения были удалены из американских магазинов приложений".