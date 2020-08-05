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Рубрика: В мире

Нужно больше информации

Посол Таджикистана побывал в "Российской газете"
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Столичный выпуск № 171(8225)
Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов посетил во вторник редакцию "РГ". Генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица ознакомил высокого гостя с работой издания и обсудил с ним перспективы сотрудничества с дипмиссией и средствами массовой информации Таджикистана.
Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов побывал в редакции "РГ", обсудив перспективы сотрудничества. Фото: Константин Завражин/РГ Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов побывал в редакции "РГ", обсудив перспективы сотрудничества. Фото: Константин Завражин/РГ
Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов побывал в редакции "РГ", обсудив перспективы сотрудничества. Фото: Константин Завражин/РГ

Стороны обратили внимание, что граждане двух стран заинтересованы в получении точной и объективной информации. Сегодня существует ряд проблем просто из-за того, что о них не говорят. А ведь Таджикистан - страна, с которой у России имеется действующее соглашение о двойном гражданстве. Это позволяет людям свободно пересекать границу, работать и учиться. Значительная часть населения Таджикистана имеет российские паспорта, свободно говорит по-русски, отметил посол. Он обратил внимание, что многие с удовольствием отдают детей учиться в русские школы, а статус русского языка закреплен как язык межнационального общения.

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"А вот в России информации о Таджикистане крайне мало", - отметил Сатторов. По его словам, многие удивляются, когда им рассказывают, как там на самом деле обстоят дела.

Генеральный директор "РГ" и посол сошлись во мнении, что ситуацию необходимо исправлять. Сделать это можно, организовав дискуссии по наиболее острым проблемам, привлечь к разговору журналистов обеих стран и всех тех, кто больше всех заинтересован в решении того или иного вопроса, или рассказав об успехах мигрантов в России. Ведь они не только работают на стройках, но и занимаются сельским хозяйством, животноводством, занимают руководящие должности. Да и в самом Таджикистане в последние годы произошло много позитивных изменений, о которых стоит рассказать российским читателям.

Не осталась в стороне и тема коронавируса. Как обратил внимание посол, закрытие границ и приостановка работы множества предприятий создали серьезные проблемы для мигрантов из Таджикистана. Ускорить их решение помогло бы обсуждение этих вопросов в СМИ.

В мире экс-СССР Таджикистан Общество СМИ и соцсети "Российская газета"

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