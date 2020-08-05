Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет

Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс. Видео с места испытания размещено на портале Space.com.

Тестовый запуск прошел в штате Техас в 02:57 по московскому времени: прототип корабля смог подняться на 150 метров над землей и совершить затем мягкую посадку. Это первый успешный запуск Starship: первые четыре оказались неудачными.

Корабль Starship рассчитан на 100 человек. Он создается Space X для помощи человечеству в колонизации Марса. NASA планирует начать пилотируемые полеты на Марс в середине 2030-х годов.