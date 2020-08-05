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05.08.2020 15:01
Рубрика: Власть

Путин отметил рост популярности онлайн-сервисов госуслуг

Текст: Татьяна Замахина
В период пандемии популярность онлайн-сервисов госуслуг выросла в "неожиданных масштабах". Такую тенденцию назвал президент России Владимир Путин на встрече с руководителем "Ростелекома" Михаилом Осеевским. Следствием возросшей популярности стал сбой, с которым компания справилась. Однако стало очевидно - нужно создавать новую версию портала. Об этом президенту рассказал его собеседник.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Через портал госуслуг можно будет обратиться в органы власти

"Ростелеком" - активный партнер государства в сфере цифровизации экономики, напомнил Путин, начиная встречу. Штат компании составляет 157 тыс. человек. "Армия целая", - заметил глава государства. Важной частью работы он назвал портал госуслуг.

- Был небольшой сбой в работе, связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер, которого никто не ожидал, по некоторым сервисам, - констатировал президент. - Я знаю, что в конечном итоге компания справилась с этим.

Осеевский согласился, что из-за роста числа запросов портал "подзавис". И компания сделала из этой ситуации выводы.

- Стало очевидно, что уровень и архитектуры, и производительности портала уже не соответствуют масштабу тех задач, которые необходимо решать, - заметил он. - Поэтому мы по поручению правительства уже приступили к созданию нового варианта, новой версии портала государственных услуг.

Как уточнил глава "Ростелекома", основную часть этой работы планируется завершить уже в конце этого года.

- Ставим себе задачу, чтобы портал мог обеспечить предоставление не менее 100 миллионов услуг в сутки, - подчеркнул собеседник президента. - Это значит, что каждый взрослый человек сможет ежедневно обращаться к государству за получением тех или иных услуг.

"Ростелеком" является оператором портала в течение последних 10 лет. Во время пандемии через него был реализован целый ряд значимых проектов - в том числе социальные выплаты семьям с детьми.

Власть Работа власти Госуправление Президент Компании Связь Ростелеком

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