Путин отметил рост популярности онлайн-сервисов госуслуг

"Ростелеком" - активный партнер государства в сфере цифровизации экономики, напомнил Путин, начиная встречу. Штат компании составляет 157 тыс. человек. "Армия целая", - заметил глава государства. Важной частью работы он назвал портал госуслуг.
- Был небольшой сбой в работе, связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер, которого никто не ожидал, по некоторым сервисам, - констатировал президент. - Я знаю, что в конечном итоге компания справилась с этим.
Осеевский согласился, что из-за роста числа запросов портал "подзавис". И компания сделала из этой ситуации выводы.
- Стало очевидно, что уровень и архитектуры, и производительности портала уже не соответствуют масштабу тех задач, которые необходимо решать, - заметил он. - Поэтому мы по поручению правительства уже приступили к созданию нового варианта, новой версии портала государственных услуг.
Как уточнил глава "Ростелекома", основную часть этой работы планируется завершить уже в конце этого года.
- Ставим себе задачу, чтобы портал мог обеспечить предоставление не менее 100 миллионов услуг в сутки, - подчеркнул собеседник президента. - Это значит, что каждый взрослый человек сможет ежедневно обращаться к государству за получением тех или иных услуг.
"Ростелеком" является оператором портала в течение последних 10 лет. Во время пандемии через него был реализован целый ряд значимых проектов - в том числе социальные выплаты семьям с детьми.