Разработчик рассказал о защите летчика в Су-57

Композитное остекление фонаря кабины истребителя Су-57 защитит летчика от ядерной вспышки, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а сам самолет скроет от радаров противника.

- Использование новых материалов позволило добиться малозаметности кабины для средств обнаружения. При этом ударная прочность остекления выросла в два раза при двукратном снижении его массы, - рассказал РИА Новости Андрей Силкин, генеральный директор разработавшего фонарь ОНПП "Технология".

Полимерный прозрачный колпак изготовлен из листового монолитного поликарбоната, на который при помощи магнетрона нанесено многофункциональное покрытие из золота и сплава индия с оловом. Кстати, золотом от солнечных лучей защищают и забрала российских космических скафандров.

Ранее стало известно о новом шлеме для пилота Су-57. В защиту встроена система индикации оперативной обстановки и показаний приборов. Электронная система совмещения кадров убирает с закабинной картинки вызванные фонарем искажения. А заводская газета КнААЗ опубликовала первое фото серийного истребителя на сборочном стапеле.