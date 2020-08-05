Что будет, если нарвать цветов с городской клумбы

В целом ряде районов Москвы горожане начали беззастенчиво разорять клумбы. "Пока никто не видит", вполне интеллигентные дамы и кавалеры попросту выкапывают высаженные коммунальщиками тюльпаны и бегонии. А на северо-востоке один "ботаник" выкопал даже туи.

Одними из первых о проблеме в соцсетях сообщили жители Алексеевского района. "Без комментариев....Еще вчера у завода "Водоприбор" была шикарная клумба, а теперь - жалкие остатки", - написала в Facebook местная жительница Ирина Островерхова и выложила кадры-подтверждения. На клумбе словно кроты поорудовали. То же самое, по словам других пользователей соцсети, произошло и на улице Кибальчича, которую этой весной тоже щедро украсили цветами. Впрочем, хватило украшения ненадолго. В управе Алексеевского района призывают не просто жаловаться в соцсетях, а обращаться в управляющие организации или полицию. В КоАП Москвы есть соответствующая статья, нарушителя могут оштрафовать на тысячу рублей. Или дать "классические" 15 суток.

Все эти случаи датированы маем-июнем. Но самая вопиющая "растительная" кража произошла совсем недавно. В районе Марфино жильцы домов на Малой Ботанической улице сбросились и купили туи, чтобы украсить собственные дворы. Их высадили между домами №№ 5 и 7. Каждый саженец стоит около 600 рублей. Вроде бы и не дико большие деньги, но куда дороже старания марфинцев. Простояли эти туи семь дней. Как-то проснувшись утром, жители Малой Ботанической поняли, что и здесь поработали воры. В отличие от многих других горожан, марфинцы не ограничились жалобами в соцсети, а пошли прямиком в полицию. И эта акция дала результат.

Поиски туй увенчались успехом во многом благодаря камерам, которые работают на многих столичных улицах. Как рассказали в пресс-службе окружного УВД, похититель был отчетливо виден на съемке. Им оказался 39-летний мужчина, который жил неподалеку. На розыск гражданина ушло всего лишь несколько часов. Выяснилось, что деревья он унес на участок около местной голубятни. Для украшения. Там их и обнаружили полицейские.

Туи и "копателя" изъяли. Деревья вернули на их законное место, на Малую Ботаническую. Впрочем, на этом дело не закончилось. Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ - "Кража". Подозреваемого после допроса отпустили под подписку о невыезде. Древесному коллекционеру грозит штраф до 80 тысяч рублей или обязательные работы.