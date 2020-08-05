Фарфан покинул "Локомотив"

Перуанский полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан покидает команду по истечении срока контракта. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны не договорились о продлении договора.

Перуанец пришел в "Локомотив" зимой 2017 года. В составе команды он завоевал титул чемпиона страны, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок.

Фарфан был лидером команды в чемпионском сезоне. Он стал автором десяти забитых мячей в 22 сыгранных матчах. Всего в составе "Локомотива" Фарфан провел 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.

"Джефф, спасибо тебе за блестящую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов! Ты навсегда останешься в истории как один из самых ярких футболистов нашего клуба", - говорится в сообщении клуба.

Любопытно, что бывший главный тренер команды Юрий Семин иногда называл перуанца Форланом, путая его фамилию с легендарным уругвайский нападающим.