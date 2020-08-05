Москву накрыл долгожданный арбузный сезон. На полках в магазинах тяжелые и сочные плоды из зарубежья уже месяц манят покупателей. А с понедельника в город еще приехали арбузы и дыни с юга страны. Их можно купить в каждом районе - всего в столице открылось 240 бахчевых развалов, на десяток больше, чем в прошлом году. Возле палаток выстраиваются очереди - москвичи знают, что именно здесь продают самые вкусные, а главное, безопасные арбузы. "РГ" рассказывает, сколько стоят в новом сезоне полосатые ягоды и как правильно их выбирать.

Сезонное меню

Розовые, красные, оранжевые, желтые, круглые и продолговатые, полосатые, в крапинку и однотонные. Арбузов на прилавках столько, что глаза разбегаются. Но москвичам по вкусу классика, за которой они отправляются на официальные развалы. Городские власти постарались разместить их так, чтобы жителям было удобно купить арбуз или дыню неподалеку от дома. Устроили в столице настоящий арбузный пир в этом году Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Дагестан, где бахчевые поспели в срок под знойным солнцем. "По традиции, которая существует много лет, в начале августа в Москве открываются бахчевые развалы. Они разместились во всех округах столицы, наибольшее количество - в Юго-Восточном и Южном округах. С начала августа и до конца сентября там будут работать более 40 развалов в каждом", - рассказал "РГ" руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. По его словам, официальные развалы установлены на улицах, площадях и в скверах. Большинство точек можно найти там же, где и в прошлом году, так что москвичам не придется их долго искать. Все развалы, кстати, отмечены на интерактивной карте на портале data.mos.ru.

Официальные точки продаж оформлены в единой бежево-коричневой гамме, их видно издалека. Вот и в Текстильщиках на Волжском бульваре, 20, вновь выросла деревянная решетчатая палатка площадью 60 "квадратов". Но в этом году в ней уже не краснодарский урожай, за которым местные шли несколько лет подряд, а астраханский. Арбузы и дыни ничуть не хуже, и жители района с удовольствием возвращаются за спелыми полосатыми. "С городом у нас пятилетний договор на право торговли, так что мы теперь долго будем баловать москвичей своим урожаем", - поделился продавец Али Алиев. Он ловко и точно на глаз определяет вес арбуза, который заказывают ему покупатели. Нужен поменьше? Пожалуйста, восемь килограммов, самый мелкий. А на стол большой семьи Али подбирает 18-килограммового гиганта.

На вкус и цвет

Попробовать арбуз или дыню на развале не получится - запрещено. Бахчевую нарезку разрешено делать только в магазинах, где есть для этого соответствующие санитарные условия и специальные витрины с охлаждением. Но секреты выбора "правильного" и "настоящего" арбуза есть. Прежде всего нужно обратить внимание на условия хранения бахчевых: плоды не должны лежать на земле. Каждая партия, которая поступает на развалы, проходит исследования на допустимые значения различных микроэлементов. Можно не стесняться и попросить у продавца заключение Роспотребнадзора. Сертификат соответствия - это гарантия того, что партия была проверена и на столе будет полезная ягода. Продавец же обязан иметь при себе личную медицинскую книжку. Главное, предупреждают эксперты, не покупать на трассе, куда свозят бахчевые, не прошедшие экспертизу. Там можно легко взять нитратную бомбу. К тому же вдоль дорог скапливается большое количество выхлопных газов, в них соли и металлы, а арбузы, как грибы, впитывают все это через кожуру. Так на вид аппетитное лакомство может привести к опасному отравлению.

Продвинутые горожане берут с собой на развал портативный нитратомер. Москвичка Елена Александрова признается, что не привыкла верить продавцам на слово, поэтому сама прокалывает "торпеду", выбирает на пульте "дыня" и убеждается, что показатели в норме: из допустимых 90 мг/кг на экране 50 мг/кг. Только после этого она сообщает продавцу: "Беру!".

В Роспотребнадзоре напоминают: у спелой дыни должна быть чуть мягкой противоположная от хвостика сторона, а звук при щелчке - глухой. А вот у арбуза при ударе ладонью пойдет вибрация, удар согнутым пальцем вызовет умеренно звонкий звук, а сжатие вдоль продольной оси - слабый хруст. Светлое пятно на боку должно быть желтым, усик - сухим.

Как попробовать лето на вкус? Нужно съесть сладкий и спелый арбуз! Фото: Александр Корольков

Желтые снаружи - красные внутри

Первыми на развалах появились ранние сорта арбузов - "каристан" торпедообразной формы. Глава департамента торговли обещает, что цена на ягоды останется примерно на уровне прошлого года - от 40 рублей за килограмм, дыня "торпеда" - от 80 до 100 рублей за кило и "колхозница", которая пользуется спросом у горожан, - от 50 до 70 рублей. Дорого? В магазине можно найти ягоды дешевле - и за 24, и за 26 рублей за кило. Выбор сортов удивит любого. Желтые снаружи - желтые внутри, желтые снаружи - красные внутри. На рынках можно найти и черные арбузы. Есть даже арбуз без косточек, который стоит чуть больше 80 рублей, а желтый на любителя - за 70 рублей. Но продавцы на развалах уверяют: зато их первосортные только-только с бахчи. Почти 1,5 тонны арбузов на каждом развале расходятся буквально за два-три дня. Так что продукция на прилавках всегда свежая.

Справка "РГ"

Если вы все-таки купили некачественный арбуз - зеленый, перезревший, с гнилью, то по Закону "О защите прав потребителей" его можно вернуть продавцу. С вопросами по качеству продаваемых в городе фруктов и овощей жители могут обращаться на "горячую линию" столичного управления Роспотребнадзора - 8 (495) 687-40-41, (495) 687-36-60, (495) 785-37-41. На испорченные продукты можно пожаловаться на сайте ведомства через электронную форму (petition.rospotrebnadzor.ru/petition/).

Кстати

Развал онлайн

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