В дни, когда все сидели дома, многие наверняка навели идеальный порядок. Скажем, вымыли окна, избавились от старой мебели или наконец перебрали свой гардероб, открыв "Ящик Пандоры" и обнаружив, может, и хорошие, но уже ненужные вещи. Им можно подарить вторую жизнь: продать или сдать на переработку.

Боксы для таких вещей часто встречаются у жилых домов, в магазинах и общественных организациях. В ближайшие выходные, 8 и 9 августа, с 12.00 до 20.00 продать или сдать накопившиеся за время карантина вещи можно будет в торговом центре "Афимолл". На шестом этаже три уикенда подряд будет идти Week-End Smart Market. Сюда приглашают всех, кто решился избавиться от лишней одежды. Например, от залежавшихся свитеров, рубашек, платьев, пиджаков, обуви и головных уборов.

Собравшимся продать хорошо сохранившиеся вещи организаторы выделят место со столом, стулом, рейлами и тумбами. Но прежде придется зарегистрироваться на сайте мероприятия и внести депозит в размере одной тысячи рублей. Взамен продавцам дадут подарочную карту, которую можно использовать при покупках в любом магазине или ресторане торгового центра. Покупателям же вход бесплатный. Здесь можно будет разбавить шопинг, перекусив в фуд-корте или отправив ребенка на творческие мастер-классы от благотворительного фонда "Второе дыхание". Он же установит контейнер для приема вещей: хорошие передадут нуждающимся, а изношенные - на переработку.