Воронежские следователи раскрыли резонансное убийство преподавателя химфака ВГУ Вячеслава Кузнецова. Преступники - один из них талантливый химик, другой искусный компьютерщик - тщательно замели следы. Тело 57-летнего ученого растворили в кислоте, деньги, ради которых и было совершено убийство, перевели на зашифрованный счет. Тем не менее нашли убийц довольно быстро - за четыре месяца. Следователям СКР помешал коронавирус - из-за него ответы из банков приходили с запозданием, но помогли соцсети.

- Предполагаемые убийцы арестованы. Это 30-летний аспирант химфака Дмитрий Быковский и его 33-летний приятель Александр Харламов. Им предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору (пункты "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ). Позже добавятся разбой, покушение на кражу и неправомерный доступ к компьютерной информации. Прежде чем убить ученого, они пытались украсть его деньги дистанционно, - рассказал и.о. руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Воронежской области Дмитрий Филимонов.

В этой истории удивительным было то, что в жилище, где произошло убийство, не оказалось никаких биологических следов. Как оказалось, весь дом тщательно продезинфицировали. Но вся изворотливость преступников не помогла им избежать наказания.

Не помог и зашифрованный счет. Изрядно потрудившись, IT-специалисты СКР выяснили, куда ушли деньги: адресатом оказался житель Магнитогорска, посредник в торговле биткоинами. К нему съездили - уралец рассказал, что выполнил анонимный заказ на покупку цифровой валюты. Покупатель скрывался под ником Best Benny.

- Этого человека никто не знал. В полиции есть сильный компьютерщик, он переписывался с коллегами, Best Benny пробивали по соцсетям, искали разными другими способами... В результате узнали, что ник принадлежит воронежцу по фамилии Сапрыкин, - говорит Дмитрий Филимонов.

По месту регистрации Сапрыкина не оказалось - он давно перебрался в Москву, адреса никто не знал. Следователи попытались вступить с ним в переписку - не получилось, он сбрасывал сообщения от незнакомцев. Суд дал разрешение на слежку за его мобильным телефоном. По IMEI-коду установили, что Сапрыкин в Воронеже, живет на съемной квартире. В ходе допроса Best Benny рассказал, что карту профессора Кузнецова ему дал Александр Харламов. Он же попросил купить биткоины.

Харламов тоже оказался "человеком-невидимкой": нигде не зарегистрирован, sim-карт на свою фамилию не имеет, в соцсетях не значится. От Сапрыкина узнали номер его мобильного и по IMEI-коду выяснили, что живет Харламов на съемной квартире. Когда 10 июля сотрудники СКР пришли к нему, показали ордер на обыск и сообщили о цели визита - поиски пропавшего Вячеслава Кузнецова - Александр во всем сознался.

Бесследных преступлений не бывает. Фото: PhotoXpress

Комментарий

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

На первый взгляд, мы рассматриваем феномен скорее социологический, чем юридический. Всегда удивляешься, как низко в глазах некоторых членов общества ценится человеческая жизнь. Правильнее сказать, что им вовсе наплевать на чужую жизнь. Если у таких имеется некоторая "экономическая целесообразность", то они, не задумываясь, пойдут по трупам. Позже, оказавшись на скамье подсудимых, "экономические" убийцы обычно не считают себя злыми. Они себя оправдывают! "А что мне было делать? Иначе...". И далее перечисляются возможные, причем всегда сугубо материальные, потери.

Как адвокат замечу, что самооправдание в таких случаях - очень плохая стратегия защиты, судьи этого не любят. Юридическая наука криминология утверждает, что процент подобных индивидуумов, способных на убийство из-за денег, в любом обществе примерно одинаков. Библейский Каин убил Авеля по материальным мотивам и первым поплатился за убийство. Поэтому лишь единицы из всех морально готовых действительно совершают преступления. Остальные банально боятся наказания.

В периоды войн и революций, в периоды общественных потрясений, когда государство объективно ослабляется, количество подобных преступлений возрастает. Когда государство усиливается, преступность сокращается. К сожалению, криминальная статистика не разделяет умышленные убийства на "экономические" и все прочие. Известно только, что "экономических" убийств многократно меньше, чем смертей в пьяных ссорах. За 2019 год число умышленных убийств в России в целом сократилось на 8 процентов по сравнению с 2018-м и стало менее 5 преступлений на 100 тысяч населения.

Для решения в обществе задач "общей превенции", то есть для предупреждения совершения новых преступлений, очень важна вовсе не строгость (Каин за убийство не был казнен, он был изгнан с родной земли), а в первую очередь неотвратимость наказания. Поэтому сегодня так нужна популяризация современных криминологических возможностей розыскных и экспертных органов правоохранительных ведомств. А эти возможности растут с каждым днем. Ярким примером этому тезису является описанный случай.

Времена, когда основными способами раскрытия убийств были агентурные данные, уходят. На первый план выдвигаются сложнейшие исследования экспертов-криминалистов самых различных специальностей. Ученые, а иначе их и не назовешь, готовы вычленить доказательства, необходимые для изобличения преступников, из любой среды, с которой взаимодействовал правонарушитель. Параллельно идет работа с огромными базами данных средств видеофиксации, производится биометрическое распознавание лиц, установление местонахождения автомобилей и устройств мобильной связи, мест выхода подозреваемого в интернет.

Более того, в настоящее время именно в структуре Следственного комитета России организуется целая система экспертных организаций по подследственности СКР. А значит, в первую очередь для раскрытия убийств и экономических преступлений. Но не только. В стенах Следственного комитета будут производить молекулярно-генетическую, компьютерно-техническую, видеотехническую, информационно-аналитическую, строительно-техническую, фоноскопическую, лингвистическую, психофизиологическую (с использованием полиграфа), почерковедческую, баллистическую, дактилоскопическую, портретную, трасологическую, пожарно-техническую, медико-криминалистическую... Практически любую экспертизу.

Иногда у законопослушного гражданина такие возможности вызывают внутренний протест. Неприятно, что вся твоя жизнь зафиксирована поминутно. Но хотим мы этого или не хотим, сегодня такова среда нашего обитания. Мир уже никогда не будет прежним. И бесполезно бороться с неизбежной реализацией всех возможностей цифровизации.

Перед одним из подмосковных гипермаркетов произошло банальное ограбление. Преступники открыли дверь автомобиля, схватили дамскую сумочку и были таковы. Преступление было раскрыто по горячим следам. Через пару часов в местном отделе полиции уже знали марку машины, на которой уехали похитители, ее номер, имя грабителя и его адрес. И это при том, что потерпевшая женщина ошиблась и с ростом преступника, и даже с цветом его авто. Зато не ошиблись камеры с функцией распознавания лиц. По дороге домой грабители еще и штраф за превышение скорости заработали. Я полагаю, что не за горами то время, когда все убийства будут раскрываться. И тогда убийства из экономических соображений просто исчезнут. Читатели Федора Достоевского из середины XXI века уже не поймут, на что рассчитывал Родион Раскольников, убивая старушку процентщицу.