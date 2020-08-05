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05.08.2020 00:45
Рубрика: Общество

Лечить не будут

Что стоит за СМС о том, что скоро получите результат теста, который вы не сдавали
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 171(8225)
"Вы сдали тест на коронавирус (мазок) или на наличие антител к нему. С результатами анализа сможете познакомиться в течение трех дней в своей электронной карте"... Такая СМС не на шутку встревожила москвича Андрея Нестерова. "Какой тест? Я не сдавал сейчас никаких анализов. А вдруг этот тест, сданный неведомо кем, окажется положительным? А лечить будут меня?" - задает он вопрос "РГ".

Разбираемся с департаментом здравоохранения, что может стоять за таким сообщением. В пресс-службе ведомства объясняют: "Цель СМС-уведомления - это информирование человека, что он может ознакомиться с результатами тестирования в своей электронной карте. В данном случае, скорее всего, эта СМС, которые рассылает система DIT-EMIAS, просто запоздала. Сдавал когда-нибудь Андрей Нестеров тест?"

В столице провели уже более 6,5 миллиона тестов на коронавирус

Выясняю. Оказывается, сдавал, даже дважды - в мае и июне. Может быть, технический сбой? Случается, признают в депздраве. Но в "РГ" есть сигналы и о том, что подобные СМС получают люди, ни разу не проходившие тестирование. "Это возможно лишь в случае, если пациент, сдававший тест, заполняя данные о себе, указал некорректно номер телефона, например, неразборчивым почерком. "Случаи, когда СМС-уведомление попадало другому человеку, единичны и при их выявлении в первую очередь устраняются причины, из-за которых мог произойти инцидент" - так прокомментировали ситуацию в депздраве. Интересуюсь: может ли вообще кто-нибудь воспользоваться чужими данными при тестировании? Нет, заявили в пресс-службе. И пояснили: "При сдаче теста человек предъявляет паспорт и полис ОМС, которые подтверждают его личность". Значит, просто назваться Ивановым или Петровым и таким образом прикрыться чужим именем не удастся. Да и смысла в этом нет. Результат-то теста по СМС не пришлют, а внесут в личную электронную медкарту человека, доступа к которой никто, кроме него самого, не имеет.

При сдаче теста человек предъявляет паспорт и полис ОМС

Поэтому волноваться, что у кого-то выявили, скажем, наличие коронавируса во время теста, о котором пришло сообщение вам, не стоит. На карантин посадят и лечить будут того, у кого опасный вирус обнаружен, а не того, к кому случайно прилетела эсэмэска. Мало ли их вообще летает в виртуальном пространстве! Вот и в депздраве говорят: "Показанием для обязательной самоизоляции и проведения последующего лечения является только положительный анализ на COVID, а не полученное горожанином СМС-уведомление о сдаче теста".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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