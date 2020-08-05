Клубу засчитали поражение в Кубке России из-за отсутствия тестов на COVID

У игроков футбольного клуба "Красный" были тесты на антитела к коронавирусу, но инспектор матча с клубом "Луки-Энергия" не допустил команду даже в раздевалку смоленского стадиона (из-за отсутствия необходимой арены команда играет не в Красном, а в областном центре).

Инспектору предоставили июньские справки игроков на ПЦР. Согласно регламенту, тест должен быть сдан не позднее 72 часов до игры. После этого матч был отменен, а команде "Красный" засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

- Иногда обстоятельства складываются таким образом, что мы не в силах на них повлиять. Организация матчей в данном сезоне, не простом как для нашей команды, так и для многих из вас, намного более многогранна и сложна, - говорится в обращении к болельщикам на странице клуба "ВКонтакте". - Появилось намного больше организационных вопросов, которые мы всеми силами старались решить. Но не все моменты зависят только от руководства футбольного клуба "Красный".

В клубе, который является дебютантом ПФЛ, не поясняют, почему не смогли предоставить необходимые результаты тестирования, а задаются вопросом: "Почему же сейчас, когда команда потерпела поражение в силу определенных обстоятельств, вы обрушиваете на нас шквал недовольных комментариев?"