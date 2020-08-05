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05.08.2020 09:43
Рубрика: Экономика

Москва поднялась до 18 места в рейтинге цифровой трансформации городов

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно рейтингу Services Globalization Index агентства Tholons, Москва заняла 18-е место в рейтинге цифровой трансформации городов. За год российская столица поднялась на пять позиций. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в этом международном рейтинге Services Globalization Index сравнивают 100 крупнейших городов мира по пяти группам показателей: "Человеческий капитал", "Развитие бизнес-среды", "Издержки и инфраструктура", "Безопасность и качество жизни", "Цифровизация и инновации". Три первых места в рейтинге по цифровой трансформации заняли Бангалор, Сан-Паулу и Торонто. "Москва на протяжении последних лет активно развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы жизни города, создает электронные сервисы для горожан и бизнеса. Справедливо, что за год город преодолел 5 позиций, поднявшись на 18 строчку, - сказал Ефимов. - Сейчас Москва располагается в одном ряду с Лос-Анжелесом, Йоханнесбургом и Сантьяго. При этом наш мегаполис опережает Дубай, Токио и Сеул".

Рейтинг Services Globalization Index агентства Tholons выходит с 2017 года. Тогда Москва заняло 38 место. В 2019 году российская столица улучшила позиции и вошла уже в топ-30.

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