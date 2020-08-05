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05.08.2020 12:54
Рубрика: Происшествия

Москвич забыл на улице миллион рублей

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве мужчина забыл на ручке арендованного самоката барсетку с 1,3 миллиона рублей, передает РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД.

О пропаже миллиона заявил 23-летний молодой человек. По его словам, эта сумма - накопления за пять лет. Парень планировал купить машину и деньги почему-то всегда носил с собой. Барсетку с миллионом он прихватил и 4 августа на прогулку с другом. Молодые люди покатались на самокатах, а потом вернули их на стойку и поехали домой. И только по пути миллионер вспомнил, что оставил свое состояние на ручке самоката. Вернувшись назад, он не нашел сумку на прежнем месте. В этой истории сейчас разбирается полиция.

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