Москвичей оштрафовали за незаконное использование земли на 34 млн рублей

Столичное управление Росреестра в январе-июне этого года наложило штрафов за нарушения земельного законодательства на 34 миллиона рублей. Это на 15% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом доля оплаченных и взысканных штрафов выросла с 57% до 65%, сообщили "РГ" ведомстве.

В текущем году число проверок соблюдения земельного законодательства ощутимо упало - их провели всего 345 против 611 в январе-июне 2019-го. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и решением правительства страны, отменившего плановые проверки предпринимателей и юрлиц до конца года.

Тем не менее, 356 нарушений земельного законодательства в городе все же зафиксировали. Почти четверть из них удалось установить благодаря беспилотникам, которые поступили в столичное управление при содействии мэра Москвы в августе прошлого года.

"Инспекторы столичного Росреестра одни из первых среди всех территориальных управлений ведомства начали проводить обследование территории с воздуха, - говорит заместитель главного госинспектора Москвы по использованию и охране земель Александр Левченков. - Помимо выявления самозахватов земли и нецелевого ее использования, также фиксируются несанкционированные мусорные свалки на труднодоступных участках. Все полученные сведения направляются в Росприроднадзор для проведения проверок на предмет нарушения природоохранного законодательства".

По слова Левченкова, в прошлом году беспилотники обследовали в новой Москве 485 га земель, а в этом территорию увеличили почти втрое - до конца года планируется обследовать 1 300 га.