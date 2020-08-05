На стройплощадке под Липецком ребенка ударило током

На стройплощадке в Лебедяни Липецкой области 13-летнего подростка ударило током. Мальчик получил травму, взявшись за ручку бетономешалки, которая находилась под напряжением, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии: электротравма спровоцировала остановку сердца. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.

По версии следователей, подросток получил травму из-за того, что бетономешалка была подключена к электросети напряжением 380 Вольт без нужного для ее безопасного использования заземления. Это значит, подключавший ее работник исполнял свои обязанности ненадлежащим образом.

По факту травмы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и выясняется, кто устанавливал бетономешалку.