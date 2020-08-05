Наталья Сергунина: "Московский акселератор" поможет молодым предпринимателям реализовать их проекты

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что начался прием заявок на участие в третьем треке программы "Московский акселератор". Его цель - помочь молодым предпринимателям вывести на рынок инновационные решения. Новый трек Fintech посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции.

- Из поступивших заявок жюри выберет 30. Их авторов пригласят пройти акселератор. Эксперты помогут участникам настроить бизнес-процессы, выйти на окупаемость и сделать стартап более конкурентоспособным, - рассказала Наталья Сергунина.

Прием заявок идет с 5 августа по 18 сентября. Авторы лучших инновационных решений смогут запустить пилотные проекты на площадках партнеров трека.