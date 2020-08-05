Орловского чиновника арестовали из-за плохого жилья для сирот

Заместитель главы администрации Троснянского района Орловской области арестован. Как сообщили в СУ СКР по Орловской области, его обвиняют в "превышении должностных полномочий".

Следователи установили, что именно этот чиновник подписал и выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома для детей-сирот. Постройка же не отвечала требованиям ни санитарных, ни технических норм.

Восемь квартир ненадлежащего качества были предоставлены тем, кто в них нуждался, однако жильцы сразу же начали замечать недостатки жилья: слишком тонкие стены, к которым сложно прикрепить даже радиаторы отопления, не закрепленный на полу линолеум и множество других строительных "особенностей". В облпрокуратуре напомнили, что нарушение требований законодательства чиновниками районной администрации было установлено в ходе проверки, после которой в марте нынешнего года и завели уголовное дело.