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05.08.2020 09:55
Рубрика: Экономика

Под МКАД реконструировали газопровод без остановки движения

Текст: Ирина Огилько

Новые технологии реконструкции газопровода позволили провести работы без остановки движения транспорта и с максимальным комфортом для жителей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгаза.

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По программе обновления газовых сетей, реконструкцию стального газопровода высокого давления провели используя новый метод - санацию. Стометровый отрезок пролегает прямо под оживленным участком МКАД.

"Данный газопровод работает с 1978 года, реконструкция потребовалась, так как срок службы практически исчерпал себя, - пояснили в пресс-службе компании. - Газопровод питает газом столичную ТЭЦ-21 ПАО "Мосэнерго", которая считается одной из крупнейших тепловых станций Европы и обеспечивает теплом и электричеством жителей севера, северо-востока и северо-запада столицы".

После чистки трубы была проведена телеметрия с помощью робота, чтобы увидеть качество труб. Далее в газомагистраль направили специальный надувной полимерный рукав, который приклеился к металлическому корпусу. Таким образом, труба стала лишь футляром для нового композитного чулка, по которому пошло голубое топливо.

"Этот метод зарекомендовал себя как особенно эффективный способ в городских условиях. Он позволяет минимизировать транспортную нагрузку и провести работы по реконструкции с максимальным комфортом для жителей столицы. Такой метод позволяет не выбирать новую трассу, а использовать старую. После применения технологии санации срок дальнейшей эксплуатации газопровода продлевается до порядка 40 лет, - рассказал гендиректор Мосгаза Гасан Гасангаджиев.

Как подчеркнули в компании, этот же метод сейчас используется при реконструкции газопровода на ТЭЦ-26, в которой тоже две трубы и два перехода идут под МКАД. На текущий момент МОСГАЗ выполнил методом санации 6,5 км из 14 км, планируемых в 2020 году.

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