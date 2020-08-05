Под Владимир солдат застрелил сослуживца

Солдат-контрактник погиб из-за несчастного случая на полигоне во Владимирской области.

- На занятиях по огневой подготовке военнослужащий при разряжании оружия нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел. В результате военнослужащий контрактной службы получил ранение. Он был оперативно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Несмотря на усилия врачей, раненый скончался, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В подробностях и причинах случившегося разбирается комиссия ЗВО совместно с правоохранительными органами.