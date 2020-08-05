Новости

Под Владимир солдат застрелил сослуживца 21:13
На рынке в ОАЭ вспыхнул крупный пожар 20:54
В Минприроды сообщили, куда направят сэкономленные на контрактах средства 20:51
Персонажам "Гарри Поттера" выдали огнестрельное оружие 20:45
Юрий Лоза укорил подозреваемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова 20:10
В Святой Софии умер муэдзин 19:46
ЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем 19:43
В Бейрут вылетел третий самолет МЧС России 19:17
Росстат: Инфляция в России с 28 июля по 3 августа составила 0% 19:00
Samsung представила Galaxy Z Fold 2 18:49
"Роскосмос" показал на снимках со спутника масштаб взрыва в Бейруте 18:33
Армения может ограничить вещание российских телеканалов 18:26
Фарфан покинул "Локомотив" 18:09
Недисциплинированность привела к повторной вспышке COVID-19 на Кубе 17:54
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек 17:49
США выпустили баллистическую ракету по острову в Тихом океане 17:46
США показали видео испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком 17:33
Первый борт МЧС России вылетел в Ливан с грузом гумпомощи 17:11
В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ 17:09
Синоптики предсказали комфортную погоду в Москве 17:05
560 нарушений ПДД: в Москве задержали водителя-рецидивиста 17:00
Тимофей Нижегородцев назначен замруководителя ФАС 16:55
В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина 16:52
Почему над Бейрутом вырос "ядерный гриб" 16:44
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 21:13
Рубрика: Происшествия

Под Владимир солдат застрелил сослуживца

Текст: Антон Валагин (Владимир)

Солдат-контрактник погиб из-за несчастного случая на полигоне во Владимирской области.

Фото: iStock
В Астрахани врачи спасли 10-летнего мальчика с пулей в сердце

- На занятиях по огневой подготовке военнослужащий при разряжании оружия нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел. В результате военнослужащий контрактной службы получил ранение. Он был оперативно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Несмотря на усилия врачей, раненый скончался, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В подробностях и причинах случившегося разбирается комиссия ЗВО совместно с правоохранительными органами.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию