Экономить на квартплате - мечта даже состоятельных москвичей. "Умные" счетчики, интеллектуальная система освещения, авторегулировщик тепла - все это атрибуты новостроек столицы. Но в Марьине мы навестили сразу семь домов, построенных еще в конце девяностых - и это, пожалуй, самый IT-развитый и энергоэффективный квартал во всем городе, а может быть, и в России.

Дом с "мозгами"

Смарт-квартал в Марьине создавался в 2017-м, и как раз сейчас местные жители подсчитывают, а сколько же они за это время сэкономили за счет "мозгов" собственных домов. В какой-то степени жителям юго-восточного района просто повезло. Всю инженерную начинку делали не за счет средств собственников, а на деньги московского бюджета. В мэрии хотели понять, можно ли современные технологии внедрить в существующую застройку. В новых высотках никого не удивишь, например, счетчиками, которые сами передают показания. Но в смарт-квартале есть не только это, кошельки жильцов бережет экономичное освещение и "аушка", как в местном "Жилищнике" ласково величают автоматическую установку, контролирующую температуру теплоносителя.

С виду семь домов смарт-квартала на Мячковском бульваре, Новомарьинской и Братиславской улицах - ну самые заурядные многоэтажки. Если провести от каждого из этих зданий воображаемые прямые линии, то они пересекутся аккурат на одноэтажном строении перед дворовым фонтаном. Визуально это напоминает классическую такую жилконтору. Но за дверями - современнейший ситуационный центр, подобный тому, что действует, например, в столичном ЦОДД. Только там отслеживают обстановку на магистралях, а в Марьине - происходящее в лифтах, технических помещениях, во дворах.

В эфире лифтер

"Весь смарт-квартал попадает в зону действия камер, фактически наблюдение на 360 градусов", - говорит замруководителя по эксплуатации местного "Жилищника" Илья Богомолов. Диспетчер ситуационного центра может отдельно включить, например, камеру в лифте. И если кабина вдруг застрянет, то жилец не останется в замкнутом пространстве - друг-коммунальщик всегда визуально рядом. В этот же центр, рассказывает диспетчер Марина Антонова, поступает информация обо всем, что случается в домах. "Пока, к счастью, серьезных сигналов не было: в основном заявки по лампочкам", - делится Марина. Самая большая беда, которая может произойти в многоквартирном доме, - это пожар. "Система устроена так, что сигнал о возгорании поступает одновременно и к нам, и во все экстренные службы, - объясняет Илья Богомолов. - Так что спасатели начнут собираться на вызов в кратчайшие сроки".

В местах общего пользования по-умному работают даже лампочки. "Мы поставили светодиоды с акустическим датчиком, - демонстрирует "смарт-фишку" Илья. - Если в коридоре никого нет, лампы вдвое снижают яркость освещения". В "Жилищнике" с гордостью подсчитали годовую экономию. Если раньше за один из домов квартала по электроснабжению мест общего пользования и лифтов набегало более чем по 1,4 млн руб., то сейчас сумма вдвое меньше. Естественно, это отражается и на платежах местных жителей.

Жильцы экономят до 12 процентов на тепле и до 50 - на освещении мест общего пользования

Та же история в Марьине с отоплением. В сопровождении Ильи мы попадаем в подвал одного из домов. Здесь стоит та самая "аушка". Установка балансирует температуру теплоносителя так, чтобы жителям было комфортно и без систем климат-контроля в квартирах. Особенно это актуально во время оттепелей. "Когда в доме такой установки нет, жителям приходится открывать форточки. И тогда, как говорится, мы отапливаем улицу", - сказал наш собеседник. Такой подход помогает здорово сэкономить на отоплении. В год средний владелец однокомнатной квартиры сохраняет примерно по 1,5 тыс. руб. Не фантастические вроде бы деньги, но все равно ведь приятно, когда и в комфорте живешь, и свой бюджет бережешь.

Смарт-квартал, как, собственно, и вся Москва, занимается раздельным сбором мусора. Но сюда мусорные машины могут приезжать не по графику, а по показаниям датчиков. Они стоят в глубине баков, и их при желании может разглядеть любой местный житель. Как только контейнер заполняется, коммунальщики получают сигнал и организуют вывоз. Еще одна достопримечательность умных дворов - зарядная станция для электромобилей. Их вроде бы в Москве не так много, но ведь и зарядок негусто. Поэтому владельцы электрокаров в своих сообществах создают неофициальный график, кому и когда заправляться. Приезжают даже из соседних Печатников.

Полезные советы

Как сэкономить на электричестве

- Если готовите на электроплите, накрывайте кастрюли и сковородки крышками;

- Не перегружайте стиральную машину и используйте средний температурный режим;

- Для кипячения воды используйте только чайник;

- Регулярно чистите кондиционер;

- Одежду, не требующую высокой температуры, гладьте после выключения утюга.

Кстати

Сделайте свой дом умнее

Каждый может сделать свою квартиру хоть чуточку "умнее". Например, "умные" розетки нынче стоят не так дорого, зато способны обезопасить бытовую технику от скачков напряжения. Кое-кто из пользователей утверждает, что можно и сэкономить на квартплате. Достойные модели вы без труда найдете в интернет-магазинах от 1 тыс. руб. Мы встретили розетки нескольких типов, из которых самая практичная - съемная, работающая от Wi-Fi. Скачивайте приложение и управляйте своим домом, даже разъезжая по рабочим делам или отдыхая на даче. Иногда производители придумывают специальные голосовые команды для таких розеток. Это пригождается не только для экономии, но и для небольших детских фокусов на Новый год. Например, говоришь смартфону "Раз, два, три, елочка, гори!" - и гирлянда сама включается, словно бы без вашей помощи.