Собянин: Ограничения из-за COVID-19 могут действовать еще несколько месяцев

Масочный режим и другие ограничительные меры из-за коронавируса в российской столице могут действовать еще несколько месяцев. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять, - сказал он в эфире телеканала "Россия 1". - Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы.

Напомним, жителям в Москве из-за риска распространения коронавируса по-прежнему необходимо надевать маски и перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах.