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05.08.2020 14:43
Рубрика: Экономика

Собянин открыл вторую очередь транспортной развязки у метро "Саларьево"

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Вторую очередь транспортной развязки на Киевском шоссе возле станции метро "Саларьево" открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Говоря о развитии транспортной инфраструктуры в этом районе Новой Москвы, он сказал:
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- Продолжаем реконструкцию Киевского шоссе: заезды, съезды с магистрали, развязку, в том числе с пешеходным переходом на транспортно-пересадочный узел "Саларьево", пересадку на метро. Важная очень стройка, так как Киевское шоссе обслуживает сотни тысяч людей, проживающих как в Москве, так и в Подмосковье.

Напомню, реконструкцию этой транспортной развязки на Киевском шоссе начали в ноябре 2018 году. Ввод ее основных объектов происходит поэтапно. В частности, в начале года открылся путепровод на съезде с ул. Родниковой к ТПУ "Саларьево". Сегодня открылись три небольших тоннеля и пешеходный переход. В течение полугода планируется построить еще свыше 8,5 км дорог. В результате улучшится транспортное обслуживание жителей Румянцева, а также Саларьева, Солнцева и Ново-Переделкино.

Вся прилегающая территория благоустроена. На ней разбиты 6,6 га газонов, 300 кв. м цветников, высажены около 300 деревьев и более 4000 кустарников. Для того, чтобы их уже не трогать, переложено 92 километра инженерных коммуникаций.

Ведутся в районе станции метро "Саларьево" и другие стройки.

- Здесь в Саларьево, как в капле воды, виден целый ряд направлений строительного комплекса Москвы, - продолжил глава столицы. - Построены новые жилые районы, рекультивирована старейшая огромная свалка, которая здесь создавала экологический фон десятилетиями, проложено метро, появились автовокзал, транспортно-пересадочный узел, новые школьные здания, детские сады. По сути дела, это небольшой город.

Но именно формирование дорожного каркаса Новой Москвы остается приоритетом транспортной программы города. За последние годы здесь построено и реконструировано уже более 210 километров дорог. А к 2024 году в Новой Москве будет построено и реконструировано до 500 километров магистралей автомобильных дорог.

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