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05.08.2020 09:53
Рубрика: Общество

Сотрудники ЗАГС могут отрепетировать речь церемонии на VR-тренажере

Текст: Ангелина Зеленькова

Сотрудники столичных ЗАГСов проходят обучение с помощью технологий виртуальной реальности. С помощью VR-тренажера они могут отрепетировать речь торжественной церемонии. Программа учит читать мимику, жесты и речь собеседника.

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали, что в прошлом году курсы с использованием VR прошли свыше 80 ведущих торжественных церемоний столичных ЗАГСов, а в этом году такое обучение пройдут еще более 120 сотрудников.

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"Современные пары требуют особого подхода к ведению церемонии, именно поэтому мы готовим наших ведущих по необычным методикам. VR-технологии позволяют усвоить новые знания быстрее и проще, в таком обучении задействованы все каналы восприятия", - рассказали "РГ".

Обучение проходит с использованием технологий VR-центра Университета Правительства Москвы. При помощи специальных шлемов ведущие могут, например, отрепетировать речь торжественных церемоний и получить опыт взаимодействия с молодоженами и их гостями. VR-тренажер "Эмоциональный интеллект" учит сотрудников понимать эмоции молодоженов, гостей и посетителей отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания и выбирать верную стратегию поведения. Словом, программа учит читать мимику, жесты и речь собеседника.

Использовать VR просто: шлемы автономны - программы загружаются прямо в них; ведущие торжественных церемоний не зависят от преподавателя.

Напомним, в столичных отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания посетители могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи. С 23 июня возобновлены церемонии бракосочетания, а с 26 июня вновь можно зарегистрировать брак на необычных городских площадках. Подать заявление можно через единый портал госуслуг или лично в отделе ЗАГС.

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