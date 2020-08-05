В Курске решено создать торговый дом белорусских товаров

Как эффективно продвигать товары на союзном рынке? Эту важную тему, актуальность которой резко возросла на фоне эпидемии коронавируса, обсудили участники телемоста. Его организовали Курская торгово-промышленная палата и Гомельское отделение Белорусской ТПП.

Среди инициатив прозвучало и предложение рассмотреть вопрос об открытии в Курской области торгового дома белорусских товаров. Торгово-экономические отношения Беларуси с российским регионом активно развиваются с 2002 года, когда был заключен договор о сотрудничестве. В области успешно работает "Курский торговый дом "Белшина", который реализует автомобильные шины белорусского производства. Поскольку у курян белорусские товары пользуются большой популярностью, новый торговый дом поможет приблизить их к потребителю. Вот и на телемосте представители курских компаний отмечали следующее:

- Если сравнивать белорусскую строительную и сельскохозяйственную технику с зарубежными аналогами, то она не уступает, а иногда и превосходит их по техническим характеристикам, но при этом в разы ниже по цене.

Чуть ранее тема сотрудничества Курской области с Беларусью обсуждалась в областной администрации. В режиме видеоконференции на связи были Курск во главе с губернатором Романом Старовойтом, Минск, Витебск, Гродно, другие белорусские областные центры.

- Беларусь - наш основной партнер в торговле, на нее приходится 43 процента областного внешнеторгового оборота, - подчеркнул Роман Старовойт.

В Курске строится Белорусский квартал - три стоквартирных дома уже сданы в эксплуатацию

Кстати, в Курске строится Белорусский квартал - три стоквартирных дома уже сданы в эксплуатацию. Действует совместное производство по пошиву постельного белья. Курянки уже оценили белорусскую косметику, а в Беларуси полюбили курские конфеты от "Конти-рус". В 2019 году Курская область поставила в Беларусь 70 тысяч тонн сельхозпродукции. Общая сумма товарооборота за прошлый год составила около 150 млн долларов.

При встрече с курянами Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что у торгово-экономического сотрудничества большой потенциал. Намечены новые ориентиры взаимодействия. Например, чтобы куряне могли приобретать белорусскую технику с применением льготных систем финансирования и имели доступ к ее сервисному обслуживанию.

Курский АПК заинтересован в создании на территории области логистического центра (хаба) по поставкам белорусских калийных и азотных удобрений, а также в участии белорусских проектных и строительных организаций в реализации мелиоративных программ. Есть заинтересованность в увеличении поставок белорусского посадочного материала и расширении сотрудничества в области племенного животноводства.

Более предметно вопрос о создании в Курской области торгового дома белорусских товаров будет обсуждаться в сентябре в Минске на VII Форуме регионов.