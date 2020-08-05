В Курске решено создать торговый дом белорусских товаров

Среди инициатив прозвучало и предложение рассмотреть вопрос об открытии в Курской области торгового дома белорусских товаров. Торгово-экономические отношения Беларуси с российским регионом активно развиваются с 2002 года, когда был заключен договор о сотрудничестве. В области успешно работает "Курский торговый дом "Белшина", который реализует автомобильные шины белорусского производства. Поскольку у курян белорусские товары пользуются большой популярностью, новый торговый дом поможет приблизить их к потребителю. Вот и на телемосте представители курских компаний отмечали следующее:
- Если сравнивать белорусскую строительную и сельскохозяйственную технику с зарубежными аналогами, то она не уступает, а иногда и превосходит их по техническим характеристикам, но при этом в разы ниже по цене.
Чуть ранее тема сотрудничества Курской области с Беларусью обсуждалась в областной администрации. В режиме видеоконференции на связи были Курск во главе с губернатором Романом Старовойтом, Минск, Витебск, Гродно, другие белорусские областные центры.
- Беларусь - наш основной партнер в торговле, на нее приходится 43 процента областного внешнеторгового оборота, - подчеркнул Роман Старовойт.
Кстати, в Курске строится Белорусский квартал - три стоквартирных дома уже сданы в эксплуатацию. Действует совместное производство по пошиву постельного белья. Курянки уже оценили белорусскую косметику, а в Беларуси полюбили курские конфеты от "Конти-рус". В 2019 году Курская область поставила в Беларусь 70 тысяч тонн сельхозпродукции. Общая сумма товарооборота за прошлый год составила около 150 млн долларов.
При встрече с курянами Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что у торгово-экономического сотрудничества большой потенциал. Намечены новые ориентиры взаимодействия. Например, чтобы куряне могли приобретать белорусскую технику с применением льготных систем финансирования и имели доступ к ее сервисному обслуживанию.
Курский АПК заинтересован в создании на территории области логистического центра (хаба) по поставкам белорусских калийных и азотных удобрений, а также в участии белорусских проектных и строительных организаций в реализации мелиоративных программ. Есть заинтересованность в увеличении поставок белорусского посадочного материала и расширении сотрудничества в области племенного животноводства.
Более предметно вопрос о создании в Курской области торгового дома белорусских товаров будет обсуждаться в сентябре в Минске на VII Форуме регионов.