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05.08.2020 13:53

В Липецкой области приводят в порядок сельские дороги

В Липецкой области продолжается борьбы с бездорожьем. Те трассы, которые до этого находились в очень плохом состоянии, но пока не могут получить твердое покрытие, отсыпаются щебнем. Как правило, это сельские дороги и трассы, которые ведут к новым микрорайонам ИЖС, в том числе к участкам многодетных семей.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Глава региона Игорь Артамонов напоминает, что обещание привести дороги в порядок он дал в рамках собственной предвыборной кампании. И вот теперь большая часть плана работ по отсыпке на нынешний год уже выполнена: свыше 168 километров отсыпано, осталось - 86.

По словам Артамонова, полностью завершены работы в городе Грязи, в Елецком, Лев-Толстовском, Липецком районах.

Фото: Администрация Липецкой области
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- В данном направлении проведена большая работа, но многое еще только предстоит сделать, - говорит губернатор. - Особое внимание - к сельской местности, где зачастую дороги в очень плохом состоянии. Будем наращивать темпы работ и увеличивать финансирование, чтобы в каждом населенном пункте региона дороги были качественными и безопасными.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах на тех улицах, где идет отсыпка, сразу решают проблему с коммунальными отходами: по просьбам жителей устанавливают контейнеры для мусора.

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