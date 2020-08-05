Заглянуть в МФЦ теперь стоит не только за справкой или документами, но и чтобы пройти настоящую диагностику здоровья. Прием ведут профессионалы - медицинские консультанты, которые могут неутомимо круглые сутки работать все семь дней в неделю и оставаться в хорошем настроении, потому что они роботы. На исследование у такого доктора не нужно заранее записываться. Осторожные москвичи, которые уже несколько месяцев не могут дойти до поликлиники из-за страха встретиться там с носителем зловещего вируса, оценили это.

Корреспонденты "РГ" отправились познакомиться с электронным сотрудником в один из трех флагманских центров госуслуг "Мои документы" на Пражской. Подойти к нему оказалось не так-то просто - приветливый робот успел стать любимцем детей, которым родители разрешили поболтать с ним. Ребята уже и обращаются к роботу по имени - Здоровкин. Выяснилось, что он может не только предложить собеседнику пройти диагностику здоровья, но и поддержать светскую беседу. Ловко делает комплименты, хитро подмигивает. Сотрудникам офиса приходится напоминать родителям о том, что работ все-таки не игрушка, а самый что ни на есть настоящий медицинский консультант. В правой руке у него тонометр, а в левой - термометр, на плече - суперчувствительные датчики глюкометра, которые всего за пару секунд и без единой капли крови определяют уровень сахара. На груди у робота - экран с подсказками, как, например, измерить температуру, давление и пульс, узнать уровень кислорода в крови, объем легких или даже получить расширенную медицинскую консультацию. Все исследование занимает пару минут. Пока датчик измеряет глюкозу, робот дает советы, как в жизни поддерживать этот показатель в норме: "Необходимо отказаться от газировок, сократить потребление сладкого и контролировать количество соли в организме - в день не больше 5 мг".

Робот может не только предложить собеседнику пройти диагностику здоровья, но и поддержать светскую беседу

Часто кашляете? Даже после незначительной физической нагрузки есть одышка? Робот предложит пройти спирографию. А когда получит все данные, составит индивидуальные рекомендации, например по снижению веса или отказу от курения. Результаты исследования робот тут же распечатает или отправит вам на электронную почту.

"Идеальный сотрудник: никогда не спорит, всегда готов к работе", - рассказывает Антон Терехов, специалист техподдержки центра госуслуг. Каждый вечер после окончания рабочего дня он отвозит робота на подзарядку и проверяет его самочувствие. Антон исключает возможность зависания системы даже при максимальной нагрузке от множества вопросов любопытных горожан. Пока, правда, автоматизированные специалисты на испытательном сроке. Их можно встретить во флагманских офисах госуслуг в ЦАО на Пресненской набережной, 2, ЮЗАО на Новоясеневском проспекте, 1, и ЮАО на Кировоградской, 13а. Работают они под пристальным вниманием более опытных коллег. В будущем с помощью роботов можно будет проводить и более обширную диспансеризацию населения, уверены специалисты компании-разработчика.

Еще в МФЦ можно посетить настоящий мини-диагностический центр. В 10 столичных офисах госуслуг на днях развернулись современные комплексы, где пройти обследование можно самостоятельно. Прежде чем его начать, вводите свои данные: ФИО, пол, номер телефона и электронную почту. Затем берете с полки одноразовые тапочки и дезинфицирующие салфетки. Внутри мини-центра - оборудование как в кабинете врача. Первым делом идем на ростомер, не проходит и двух секунд, как экран уже подсказывает, что можно продолжать диагностику. Далее ждет анализатор жировой массы тела, тут приходится постоять чуть подольше, все-таки прибор измеряет девять показателей: вес, массу скелетной мускулатуры, содержание жира, уровень метаболизма и прочее. Сразу результаты, увы, посмотреть нельзя, система приглашает подойти к столику с пульсометром, тонометром и спирометром. После завершения измерений покидаете кабинет и на экране смотрите готовые результаты. Их можно распечатать, отправить по почте или сразу в электронную медкарту, введя для этого полис ОМС.