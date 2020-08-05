В Москве полиция нашла родителей забытого в коляске младенца

В столице найдены предполагаемые родители ребенка, забытого в коляске на Студенческой улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Напомним, что в ночь на среду прохожие обнаружили бесхозную детскую коляску с ребенком возле жилого дома на Студенческой улице. Родителей малыша рядом не было. На место вызвали полицию и скорую помощь. Ребенка увезли медики в одну из столичных больниц.

Полицейские начали розыск родителей 11-месячного найденыша. К ним присоединились и следователи. Как сообщает представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова, госпитализированный ребенок осмотрен врачами, его здоровью ничего не угрожает.

"Предполагаемые родители установлены, они доставлены в полицию. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Иванова.

По предварительным данным, родители ребенка - приезжие из Средней Азии. О мотивах их поступка пока не известно.