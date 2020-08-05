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Текст:   Сергей Жуков 
12:23 05.08.2020

В Москве вырос спрос на жилье в центре города

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве после карантина постепенно восстанавливается спрос на вторичное жилье, расположенное в центральных районах города. Такие данные приводят эксперты Skolkovo Realty.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36%

В Мещанском районе столицы количество покупательских запросов за семь месяцев выросло более чем на 46%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Самая доступная "вторичка" здесь оценивается в 9 миллионов рублей, а самая дорогая - почти в 340 миллионов рублей.

На втором месте по уровню спроса разместился Пресненский район, где самую дешевую вторичную квартиру сейчас можно купить за пять миллионов рублей. На третьем месте - Таганский район. Самый бюджетный лот там оценен в 7 миллионов рублей.

- В последние месяцы по большинству районов центра Москвы мы отмечаем положительную динамику покупательского спроса. По нашему мнению, в ближайшее время количество запросов будет расти, - рассказал генеральный директор компании Борис Борискин. - Среди основных причин можно выделить исторически доступную ипотеку, а также то, что большинство жителей столицы остаются в городе и сейчас они располагают достаточным количеством времени для просмотра интересующих объектов.

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