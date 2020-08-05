В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина

Проректор МГУ Алексей Гришин был задержан в столице по подозрению в преднамеренном банкротстве. Об этом сообщает СК России.

В задержании принимали участие следователи совместно с сотрудниками УЭБиПК Москвы при поддержке сотрудников спецподразделения управления столичной Росгвардии. Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"). Как сообщает следствие, 45-летний Алексей Гришин выступает совладельцем строительной фирмы в Саранске.

Ранее Алексей Гришин занимал пост министра строительства Самарской области при экс-губернаторе Николае Меркушкине. В 2016 году он подал в отставку. У Гришина провели обыски дома и в рабочем кабинете. Изъяты деньги, ювелирные украшения и финансовые документы, имеющие отношение к расследованию. По предварительным данным, он вывел из предприятия активы и обанкротил его, чтобы не выплачивать долг.