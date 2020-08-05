В Подмосковье мужчина до смерти избил 6-летнего сына

В Московской области задержан мужчина, который до смерти избил собственного 6-летнего ребенка.

Как уточняет пресс-служба ГСУ СК региона, мальчик скончался 3 августа. Отец сообщил, будто бы сын упал с лестницы в подъезде. Следователи и эксперты опровергли эту версию: на теле ребенка нашли более 20 следов от избиения. Подозреваемый во всем признался. По его словам, он жестоко избил ребенка за плохое поведение.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. СЛедствие изучит все обстоятельства преступления, подозреваемому вскоре изберут меру пресечения. СК настаивает на аресте.