В подмосковном Фрязино из квартир пенсионеров украли более 650 тысяч рублей

Более 650 тысяч рублей украдено из квартир пенсионеров в подмосковном Фрязино. Особо хитроумных криминальных комбинаций воровка не изобретала. Просто заходила в подъезды жилых домов и дергала за дверные ручки квартир. Где двери оказывались незапертыми - заходила.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что злоумышленница незаконно проникла в квартиру, расположенную в многоэтажном доме на Проспекте мира, откуда похитила 330 тысяч рублей. Примечательно то, что входная дверь была не заперта, а в момент совершения преступления в помещении находились супруги 1941 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции по городскому округу Фрязино МУ МВД России "Щелковское" задержали воровку, изучив записи камер видеонаблюдения. Ею оказалась ранее судимая 26-летняя местная жительница. В ходе обыска ее квартиры полицейские обнаружили похищенные деньги, которые возвращены пенсионерам.

Установлена причастность задержанной к такой же краже у местной жительницы 1939 года рождения. Общая сумма ущерба от двух краж составила более 650 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".