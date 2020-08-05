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05.08.2020 10:09
Рубрика: Общество

В рамках проекта "Здоровая Москва" будут организованы спортивные выходные

Текст: Любовь Проценко

В рамках проекта "Здоровая Москва" впереди ждут спортивные выходные. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Сергей Куксин/РГ
В столице заработал велопатруль

- Центры госуслуг "Мои Документы" давно стали для горожан настоящими центрами притяжения. Здесь можно не только получить необходимые услуги, но и принять участие в различных городских акциях и мероприятиях. Год назад "Мои Документы" стали частью проекта "Здоровая Москва", в котором активно участвовали все жители столицы. Новое направление проекта - "Спортивные выходные" - предложили создать сотрудники центров госуслуг, которые получали просьбы горожан. Именно поэтому мы запускаем проект в Южном округе Москвы - в течение двух месяцев каждые выходные жителям будут доступны популярные направления уличного спорта. Затем к проекту присоединятся еще 11 локаций. Все активности абсолютно бесплатные и пройдут на свежем воздухе Также в качестве пилотного проекта жители ЮАО смогут выбрать один из 3 видов спорта - бег, йогу или скандинавскую ходьбу - и записаться на занятия в центрах госуслуг.

Проект запускается в 16 районах Южного административного округа столицы и продлится до 16 октября. Затем к нему присоединятся ВДНХ, парк Горького, Музеон, Нескучный сад, Сокольники, Фили, парк 850-летия Москвы и другие.

Во время "Спортивных выходных" москвичам будут доступны различные виды спорта - бег, воркаут, скандинавская ходьба, кросс-кантри, занятия на памп-треке, скейтбординг, роллер-спорт, лонгбординг, шоссейный велоспорт и йога. Всеми занятиями будут руководить профессиональные спортсмены, победители различных чемпионатов, кандидаты и мастера спорта - в проекте задействовано 83 тренера. Так, мастер-классы по воркауту проведет вице-президент Федерации воркаута России и капитан международной воркаут команды MUTANTCLAN Михаил Китаев. А позаниматься на памп-треке можно будет с создателем первого в России экстремального шоу по велосипедному фристайлу FREESTYLEBIKESHOW Павлом Алехиным.

Для записи на тренировку необходимо выбрать, чем вы будете заниматься, и зарегистрироваться на сайте. Жители ЮАО могут узнать подробности в любом удобном центре госуслуг "Мои Документы" своего округа. Специалист поможет заполнить анкету, выбрать интересующий вид спорта и удобное время, а накануне занятия позвонит и напомнит о тренировке.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Этот проект - отличная возможность для москвичей приобщиться к регулярным занятиям физической культурой, привести себя в форму и, что немаловажно, сделать это под руководством профессиональных спортсменов. Каждый заинтересованный житель Москвы сможет найти занятие по душе, приобрести новые знакомства и провести время с пользой для своего здоровья", - прокомментировал руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

Для желающих пройдут спортивные экскурсии. Во время беговой экскурсии по Крылатским холмам, например, можно ближе познакомиться со спортивной архитектурой и полюбоваться красивыми панорамами. На велосипеде по Ходынскому полю и "Лужникам" увидеть места концентрации спортивных сооружений, узнать о знаковых событиях и великих спортсменах. А на пешеходной экскурсии по "Лужникам" вспомнить всю историю "легенд спорта".

Организаторами "Спортивных выходных" являются проект "Здоровая Москва", Департамент спорта города Москвы и центры государственных услуг "Мои Документы".

Принять участие в спортивных мастер-классах и экскурсиях сможет любой желающий, начиная с 18 лет. Занятия пройдут с учетом всех необходимых мер безопасности: количество участников ограничено в зависимости от вида спорта (10-25 человек на одном занятии), перед началом тренировок проводится дезинфекция реквизита.

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