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05.08.2020 18:38
Рубрика: Общество

Откуда берутся дети

В ряде регионов возобновлено проведение ЭКО
Текст: Антон Валагин, Елена Манукиян, Анна Скрипка, Яна Шамаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
Из-за пандемии количество циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС в первой половине года сократилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в минздраве. Как пояснили в ведомстве, в апреле процедуру временно приостановили. Сейчас многие регионы стараются наверстать упущенное.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К середине июля услугой воспользовались 23 тысячи женщин, притом, что на год выделено около 80 тысяч квот, количество которых увеличивается ежегодно. Например, в 2019 году за счет средств ОМС было выполнено почти 80 тыс. ЭКО, что на 16% больше, чем годом ранее.

Фото: REUTERS
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Помимо программы госгарантий в рамках ОМС искусственное зачатие финансируется также из средств нацпроекта "Демография". Планируется, что к 2024 году возможностью родить ребенка с помощью ЭКО смогут воспользоваться не менее 450 тысяч бесплодных пар. Сегодня очередь на бесплатное ЭКО в среднем длится от 2 недель до 3 месяцев. Эффективность циклов такая же, как во всем мире, - около 40%, то есть в каждом втором или третьем случае наступает беременность. Число родов после ЭКО за 2019 год превысило 26 тыс., при этом каждая 10-я беременность была многоплодной. В результате на свет появилось почти 30 тыс. младенцев. Одна квота ЭКО обходится государству в 141 тыс. руб. В эту стоимость, в которую должна уложиться клиника (сегодня их 328), включены стимуляция овуляции, пункция яичников, искусственное оплодотворение полученных клеток, эмбриональный этап, процесс переноса эмбриона в полость матки женщины и диагностирование наступившей беременности. С этого года женщина может также заказать криоконсервацию эмбрионов на сумму, предусмотренную федеральной программой госгарантии. Единственное, в нее не входит хранение эмбрионов, услуга оплачивается самостоятельно. ЭКО назначает лечащий в том случае, если беременность невозможна естественным путем. Ограничений по количеству детей или попыток сегодня нет. В числе противопоказаний - тяжелые и острые заболевания, онкология, душевные расстройства.

Благодаря проведенным в 2019 году циклам ЭКО на свет появились почти 30 тыс. младенцев

С конца июня процедуру возобновили в большинстве российских регионов. Так, в лабораториях Воронежской области до конца года проведут все запланированные 750 циклов. Как пояснила заведующая лабораторией ЭКО перинатального центра ВОКБ №1 Мария Эктова, сегодня процедура не требует пребывания матери в стационаре. Если ЭКО выполняется утром, то в обед женщина возвращается домой.

В Белгородской области также отмечают востребованность ЭКО, за которым обращаются как дамы постарше, так и молодые женщины. Проект "Большая Белгородская семья" - региональная особенность национального проекта "Демография".

В Удмуртии за первое полугодие 2020 года провели 317 процедур ЭКО, а на свет появились 222 младенца, сообщили "РГ" в минздраве региона. В этом году программа расширяется: в рамках ОМС запланировано провести не менее 753 процедур экстракорпорального оплодотворения. С 2013 года в Удмуртии с помощью ЭКО родились почти тысяча детей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье ЦФО Воронежская область ЦФО Белгородская область ПФО Удмуртия

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