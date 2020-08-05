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05.08.2020 12:21
Рубрика: Общество

Уроки безопасности

В школах Воронежа поэтапно перестанут собирать с родителей деньги за охрану
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 172(8226)
Мэрия Воронежа сообщила приятную для многих горожан новость - школы откажутся от взимания с родителей платы за охрану. Расходы по обеспечению безопасности образовательных учреждений возьмет на себя муниципалитет. Правда, произойдет это не сразу.

Решение о переходе на профессиональную охрану школ за счет средств городского бюджета было принято еще в 2019 году.

- Из года в год мы системно оздоравливали городскую экономику, снижали долговую нагрузку, чтобы перейти от бюджета выживания к бюджету развития. В результате снижения муниципального долга смогли проработать вопрос об охране учреждений системы образования за счет муниципальных средств, - рассказал глава Воронежа Вадим Кстенин.

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Однако возможности бюджета города пока не позволяют разом отменить плату во всех 120 с лишним воронежских школах и учреждениях дополнительного образования. В мэрии разработана "дорожная карта" поэтапной отмены сбора денег с родителей. С первого сентября на муниципальную охрану переведут городской дворец творчества детей и молодежи и 32 школы: N 1, 43, 47, 52, 54, 55, 64, 73, 74, 83, 84, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, гимназии N 1, 2, 9, 10, имени Бунина, Платонова, лицеи N 1, 5, 6, учебно-воспитательные комплексы N 1 и имени А. П. Киселева. На эти цели будет направлено 7,7 миллиона рублей.

Во второй очереди еще 30 с лишним школ - их переведут на охрану с муниципальным финансированием во втором полугодии. Наконец, с первого сентября 2021 года плату за охрану отменят во всех школах Воронежа. Сейчас она составляет в среднем от 200 до 400 рублей за полугодие с семьи. При этом целый ряд школ не пользуется услугами профессиональных охранных агентств, обходясь штатными вахтерами и сторожами, отметили в администрации города.

С первого сентября на муниципальную охрану переведут 32 школы

- Многое будет зависеть от экономической ситуации в городе и состояния муниципального бюджета - скажем, финансовые последствия пандемии коронавируса еще только предстоит оценить. Но будет приложен максимум усилий, чтобы выдержать "дорожную карту" и в 2021 году перевести все школы города на профессиональную охрану с оплатой из городской казны, - пообещали в пресс-службе мэрии.

Уроки будут в классах

Руководитель областного департамента Олег Мосолов заверил родителей, что занятия в воронежских школах начнутся в обычном режиме.

- У меня есть максимальная уверенность, что первого сентября мы пойдем в школу. Ребята сядут за парты, их будут встречать мои коллеги учителя. И форма, и ранец обязательно пригодятся, - пообещал Мосолов.

В новом учебном году в регионе откроются четыре новые школы: на 1100 мест в селе Ямное под Рамонью, на 220 мест в селе Александровка Донская Павловского района, в райцентре Грибановский готовится к открытию комплекс из школы и детского сада на 75 малышей и 775 детей постарше. Наконец, у школы в селе Хреновое под Бобровом появилась пристройка с новыми классами.

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