В среду Москву ждут +29 градусов и гипоксия

В столичном регионе под действием антициклона сохраняется теплая погода без осадков. В среду, 5 августа, воздух прогреется до +29 градусов, но в воздухе в дневные часы будет не хватать кислорода. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, сегодня в столичном регионе будет жаркая и солнечная погода, ветер южный и юго-западный не сильнее 6-8 м/с.

"Негативными факторами станут повышенное атмосферное давление и низкое содержание кислорода в приземных слоях воздуха, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Это может негативно сказаться на самочувствии людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и другими".

По прогнозу метеорологов, жаркая и без осадков погода простоит вплоть до субботы. В воскресенье возможны местами слабые осадки, которые очистят воздух от вредных примесей, но температуру воздуха собьют днем до +24.