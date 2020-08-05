В столице заработал велопатруль

На улицы центра Москвы во вторник выехал велопатруль. Инспекторы на двухколесном транспорте будут следить за дорожной обстановкой в городе и бесплатно помогать своим "велособратьям", а еще пешеходам и автомобилистам.

Как рассказал "РГ" заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов, на дороги выезжают пока два велосипедиста. Если их услуги окажутся востребованными, штат постепенно расширят. Первое время они будут патрулировать Бульварное кольцо и Лесную улицу, где не так давно появилась велополоса, разделившая поклонников двухколесных и местных жителей на два противоборствующих лагеря. Патруль, кстати, будет следить за состоянием дорожек, велопарковок и станций городского проката. Попутно собираются присматривать и за работой светофоров и состоянием дорожных знаков. О поломках и неисправностях патрульные будут сообщать в ситуационный центр ЦОДД, который наблюдает за ними в онлайн-режиме. "Оператор отслеживает их местоположение, поэтому в случае ДТП сможет оперативно отправить на место патруль, чтобы тот помог с оформлением европротокола, - объяснил Чернов. - Хотя у нас есть основная служба - это дорожный патруль, который выполняет в целом похожие функции, если не сказать те же самые. Но давайте не будем забывать, что мелкое ДТП в центре города способно напрочь парализовать движение сразу на нескольких прилегающих улицах. Велопатруль же сможет значительно быстрее добраться до места аварии".

В арсенале патруля - вполне стандартные велосипеды, без суперских наворотов, но электрические. Заряда, если не лениться и время от времени помогать себе педалями, должно хватить на целый день, утверждает патрульный Михаил Малышкин. "Прежде чем выехать на улицы, мы прошли обучение. Можем, например, оказать первую медпомощь - для этого берем с собой аптечку, - рассказал он "РГ", демонстрируя содержимое небольшого велобагажника. - В состоянии сделать небольшой ремонт, поэтому берем инструменты. Есть огнетушитель, светоотражающий жилет, дождевик, бутылки с водой, ремонтный комплект для колес, цепь, насос и портативные зарядники, чтобы периодически "питать" маленькие видеокамеры, которые записывают все происходящее на дорогах".

Будут патрули присматривать и за водителями, которые вопреки правилам паркуются на велодорожках, пешеходных переходах и тротуарах. На первый раз ограничатся разъяснительной беседой. Если слово не подействует, тогда патрульные зафиксируют нарушения с помощью приложения "Помощник Москвы".

Работать велопатруль будет примерно до конца октября, а дальше - в зависимости от погоды.