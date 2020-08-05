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05.08.2020 13:26
Рубрика: Общество

Прыжок в историю

На родине ВДВ открыли памятник первому десантнику
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 172(8226)
Бюст летчика Леонида Минова установили на окраине Воронежа, где 90 лет назад впервые прошли военные учения с участием отечественных парашютистов. Групповой прыжок состоялся второго августа 1930 года. Теперь это день рождения ВДВ.
Фото: Из личного архива Владимира Елецких Фото: Из личного архива Владимира Елецких
Фото: Из личного архива Владимира Елецких

Памятник открыли в микрорайоне Тенистом, на улице Берег реки Дон. Когда-то здесь был пустырь, на который и приземлились две боевые группы. Одну возглавлял Минов, другую - Яков Мошковский. В 1941-м Леонид Григорьевич был репрессирован и на семь лет угодил в лагеря, еще столько же пробыл в ссылке. Но его роли в истории воздушно-десантных войск это не умалило. Именно с Миновым связано бурное развитие парашютизма в нашей стране.

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- Он был талантливым летчиком и в конце 1920-х отправился в командировку в США, на завод по производству авиаснаряжения. Там ему позволили прыгнуть с парашютом с высоты 500 метров. Минов справился. Вскоре он занял третье место на соревнованиях в Калифорнии, в которых участвовали опытные спортсмены. Вернулся на родину с подарками и патентом на выпуск парашютов в СССР, - рассказал воронежский краевед Владимир Елецких.

В качестве инструктора Леонид Григорьевич был направлен в Воронеж, в эскадрилью 11-й авиабригады Московского военного округа. Неделю летчики тренировались прыгать поодиночке, а затем был организован десант 12 парашютистов. Они высадились с бомбардировщика "Фарман-Голиаф" в районе хутора Клочково, подобрали оружие и боеприпасы, которые также были спущены на парашютах, и в полной боевой готовности прибыли на заданный пункт.

- В советское время не говорили открыто, что учения проходили под Воронежем. А я об этом знал со слов ветеранов 11-й авиабригады и хотел, чтобы у нас это событие как-то увековечили. Ну хоть доской мемориальной... - вспоминает Елецких. - Писал в областные газеты, но цензура вставляла палки в колеса - мол, почему какой-то геолог (я работал в буровой организации) разглашает военные тайны. А главное - не было документа с четким указанием, где высадился первый десант.

Помог случай. Владимир Елецких поехал в Москву за экспонатами для музея парашютизма, который хотели открыть при воронежском отделении ДОСААФ. И разыскал-таки приказ о проведении тех самых учений 1930 года. С музеем дело заглохло, а вот славу "родины ВДВ" город приобрел.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Сегодня в столице Черноземья есть и мемориальная доска на здании, где располагался штаб 11-й авиабригады (ул. Космонавтов, 60), и памятник первому десанту. Правда, не на историческом месте, а в Северном микрорайоне, где нашлась подходящая территория. Там же планируют построить музей ВДВ.

Ну а бюст Минова появился в Тенистом благодаря активности местного ТОС. Люди долго боролись за создание зеленой зоны: были проблемы с выделением земли. Кому только не писали. Елецких подключился к этой "позиционной войне" как член Общественной палаты и не только подвел под идею будущего сквера историческую базу, но и раздобыл готовый памятник. Его изваял и отлил из спецбетона скульптор из Репьевки Игорь Горяинов. Деньги - 40 тысяч рублей - собирали по крупицам. Завершить сбор, внеся крупную сумму, помог член одной из политических партий Артем Чекмарев.

Возможно, этот бюст в сквере не последний.

Прямая речь

Владимир Елецких, краевед, издатель:

- Хутор Клочково - место достопримечательное. Во-первых, рядом была Вилковская пристань, откуда вниз по Дону ходили баржи в Ростов (обратно их тащили бурлаки) и пароходик в Задонск, возивший паломников. Во-вторых, на хуторе располагались дачи многих известных воронежцев. Например, врача Константина Федяевского, чье имя сегодня носит городская больница N 2. Летом там собиралась молодежь, действовал даже кружок любителей спорта, которым руководил Николай Панин-Коломенкин - первый олимпийский чемпион в истории России. Так что впору делать целый мемориальный сквер. Мы ему присвоили имя Федяевского, в Москве мне обещали бюст Панина-Коломенкина подарить...

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