Выводки лисят нашли в столичных парках Бирюлево и Люблино

Специалисты Мосприроды нашли выводки лисят в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" и в Бирюлевском лесопарке. Как вести себя при встрече с хищником, рассказали специалисты Мосприроды.

Как рассказала "РГ" заместитель руководителя ГПБУ Мосприрода Вера Струкова, появление лис в черте города вполне объяснимо: жить в московских лесопарках им удобно и безопасно: на них никто не охотится, нет природных врагов, легко найти пищу. Чаще всего лис встречают на природных территориях юга, юго-запада, юго-востока, запада, востока города и в новой Москве. В этом году впервые специалисты обнаружили выводки рыжего хищника на территории "Бирюлевского лесопарка" и парка "Кузьминки-Люблино".

"Наличие кормовой базы всегда влияет на численность популяции. Основу питания лисицы составляют мелкие грызуны. Но в городе есть добыча и проще: пищевые отходы. Откормленные на них хищники перестают воспринимать людей как угрозу и относятся к ним скорее как к полезным соседям, - сказала Струкова. - Поэтому, если в парке спокойно гуляет лиса, не стоит думать, что она такая смелая, потому что бешеная. На природных территориях это маловероятно, поскольку здесь регулярно проводится вакцинация диких плотоядных животных от бешенства с помощью раскладки препаратов с вакциной".

По словам специалиста, важно помнить, что близкое общение с дикими животными, даже если они выглядят симпатичными и дружелюбными, может быть опасно. Несмотря на привлекательность, хищники могут быть переносчиками многих заразных болезней.

Итак, при встрече с животными помните: первыми лисы не нападают, но не нужно делать резких движений и нельзя смеяться - улыбка может показаться животному оскалом или призывом к бою. Не следует пытаться подойти ближе, погладить или покормить с руки животное. Лучше тихо постоять и подождать, когда она убежит. Не поворачивайтесь к ней спиной, но и не смотрите в глаза, уходите от нее пятясь. Если контакта, в том числе укуса, не избежали, в кратчайшие сроки обратитесь в травмпункт.