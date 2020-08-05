Взрыв в Бейруте напомнил специалистам о ЧП в 1991 г. под Рязанью

В центре внимания мировых СМИ - взрыв в морском порту Бейрута. Версий много. Основная - самоподрыв селитры, которая хранилась буквально навалом в одном из складов. Впрочем, высказываются мнения, что сама по себе селитра взорваться не могла - необходимо было внешнее воздействие. Вопрос: какого рода должно быть это детонирующее воздействие?

Между тем практически аналогичный взрыв произошел в нашей стране почти тридцать лет назад в ночь на 12 апреля 1991 года в Рязанской области в районе небольшого городка Сасово. И причина того взрыва по сей день окончательно не раскрыта.

В 1 час 34 минуты ночи 12 апреля, День космонавтики, когда большинство горожан мирно спали, недалеко от железнодорожной станции Сасово рвануло так, как обычно рвутся ядерные боеголовки.

На город обрушился страшный удар. Земля содрогалась. "Многоэтажные дома раскачивались из стороны в сторону, в квартирах падали мебель, телевизоры, вдребезги разлетались люстры. Сонных, ничего не соображающих людей сбрасывало с кроватей, осыпая пригоршнями битого стекла. Сорвало тысячи окон и дверей, стальные листы с крыш. От невероятных перепадов давления срывало крышки люков, лопались пустые предметы - банки, лампочки, даже детские игрушки. Под землей рвались водопроводные трубы. На несколько минут прервалась телефонная связь" - это воспоминания очевидцев тех событий.

Многие действительно подумали, что на город сбросили атомную бомбу - времена были такие, что ожидалось, что угодно.

Как сообщалось, ударная волна распахивала окна в поселке Игошино, находящемся за 50 километров от Сасова. Специалисты оценили мощность взрыва почти в 30 тонн тротила. При этом удивляет то, что в городе, принявшем на себя основной удар, почти никто не пострадал. В больницу попали только четыре человека, порезанных битым стеклом.

Это дало повод для размышлений о том, что взрыв был управляемым, а управляли им инопланетяне. Появились даже свидетельства тех, кто видел "летающие тарелки" непосредственно перед взрывом и сразу после него.

Утром 12 апреля сотрудники милиции обнаружили в пойме реки Цны, в 800 метрах от железной дороги и нефтебазы, в том месте, где рвануло, воронку правильной круглой формы, диаметром до 30 и глубиной до 4 метров. На самом дне, в центре, виднелся холмик с вогнутыми склонами. Диаметр его составил около 12, а высота - более 1,5 метра. По данным санитарно-эпидемиологической станции, радиационный фон воронки не превышал нормы. Невероятной силой вырвало и разбросало огромные глыбы грунта, они улетели на расстояние до 200 метров. Вызывал удивление разброс комьев чернозема, выброшенных из воронки и имевших в большинстве своем правильную форму. Четко фиксировалось четыре направления их выпадения, создающих конфигурацию неправильного креста. При этом в непосредственной близости от воронки трава и кусты нисколько не пострадали ни от ударной волны, ни от высокой температуры. И это лишь прибавило энергии тем, кто искал инопланетную природу взрыва.

Между тем, все было объяснимо гораздо проще. Весна 1991 года была не лучшим временем СССР. Страна в глубоком кризисе. Селитра, используемая в качестве удобрений, никому не нужна. И ее просто сваливали на землю недалеко от железнодорожной станции, на которую привозили для дальнейшего распределения по Рязанской области. Навалили сотни тонн. Как говорили тогда специалисты, внутри этой горы накопилось статическое электричество, которое в итоге и сыграло роль детонатора. Но кто тогда слушал профессиональных экспертов-взрывотехников? В почете были спецы по "летающим тарелкам".

Поэтому и со взрывом в Бейруте все может быть объяснено обычной человеческой неряшливостью, мягко сказать.

Безответственный судовладелец на полусгнившем судне решил перевезти из Грузии в Африку почти 3000 тонн аммиачной селитры. Судно не выдержало перехода, начались технические проблемы. Пришлось зайти в порт Бейрута для ремонта. Но на ремонт денег не было. В итоге судно арестовали, груз конфисковали за долги. И свалили всю селитру в один из портовых складов. Случилось это в 2014 году - шесть лет назад. Все это время потенциально взрывоопасное вещество лежало кучей в складском помещении порта Бейрут. Не взорваться вся эта масса просто не могла. И без всякого внешнего воздействия.

Так что никакой конспирологии. Все естественно, хотя и не очень приятно.