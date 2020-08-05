Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского.

В сотрудника полиции стреляли утром 5 августа в Солнечногорске. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

- По предварительным данным следствия, 5 августа 2020 года в 06:00 в городе Солнечногорске оперативные сотрудники ОМВД России по Солнечногорску пришли в одну из квартир с постановлением суда об обследовании жилища на предмет проверки информации о причастности мужчины к незаконному обороту оружия. В результате мужчина выстрелил в живот и ногу одного из сотрудников. Стрелял местный житель 1975 года рождения.

Он задержан. Оперативный сотрудник экстренно госпитализирован в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан.

В ходе обыска, проведенного в квартире задержанного, криминалистами ГСУ СК России по Московской области изъят целый арсенал оружия, среди которого коробки с патронами, составные части разного огнестрельного оружия и "другие предметы". На месте в Солнечногорске до сих пор работают следователи и криминалисты.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, раненому полицейскому в больнице оказывается вся необходимая помощь.