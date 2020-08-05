Зрителей с температурой выше 37 градусов не пустят в театр и цирк

Столичные театры, концертные залы и цирки обязали на входе измерять температуру зрителей и не пускать тех, к кого она окажется выше 37 градусов. Соответствующий приказ подписал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

В частности, в документе говорится, что все организации культуры, а это и театры, и концертные залы, и цирки, могут "обеспечить вход в здания, строения, сооружения на территории организации посетителей только после контроля температуры тела с помощью тепловизора или бесконтактного термометра и визуального осмотра".

Если у посетителя будет повышена температура, а именно выше 37 градусов, или обнаружатся какие-то другие признаки респираторных заболеваний, например, кашель, насморк или слабость, то ему во входе откажут. Посетителям предложат "отправиться в медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности".