Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" посвятил конкурс соцпроектов юбилею Победы

Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" и АНО "Новые технологии развития" подвели итоги межрегионального конкурса социальных проектов "Комфортная среда обитания-2020. Год памяти и славы", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лучшими признаны 18 проектов, предложенных некоммерческими организациями, учреждениями социальной сферы, инициативными группами, действующими на территориях присутствия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). В числе победителей четыре дальневосточных проекта - из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, а также Республики Бурятия.

Приморский проект "Скейт-роллер-парка "Победа" представила инициативная группа под руководством Екатерины Сташко - заведующей Дворцом культуры в поселке Новошахтинский Михайловского района. В населенном пункте есть роллердром площадью 400 квадратных метров, но это всего лишь бетонная площадка без ограждения. Поэтому любители роликов и скейт-досок предпочитают кататься на центральной площади поселка возле ДК, где есть ступени, бордюры и другие препятствия. Однако это чревато травмами.

- У нас в Новошахтинском очень активные подростки. Они попросили замглавы администрации Ольгу Пенькову организовать специализированную скейт-площадку. В итоге к разработке проекта, кроме руководства ДК и муниципалитета, подключился молодежный совет, который возглавляет Евгения Макаренко. Надеемся, скейт-роллер-парк "Победа", предназначенный для ежедневных тренировок и велосипедных прогулок, позволит решить сразу несколько социальных проблем. Во-первых, будет организован досуг подростков, во-вторых, к ребятам перестанут негативно относиться из-за того, что они катаются в не предназначенных для этого местах. В-третьих, начнется популяризация уличных видов спорта и здорового образа жизни, - рассказывает Екатерина Сташко. - К тому же значительно снизится риск ДТП.

При составлении проекта авторы учитывали мнения и пожелания юных жителей поселка. В итоге каждая из нескольких конструкций, которые разместятся в скейт-роллер-парке, будет предназначена для отработки отдельных элементов катания. Естественно, вся площадка будет ограждена.

- Для установки конструкций и других работ мы привлечем молодежь, она, к слову, сама рвется в бой. Надеемся на бойцов трудовых отрядов СУЭК. На днях мы узнали сумму, которая необходима для создания скейт-площадки, - 320 тысяч рублей с учетом софинансирования поселковой администрацией, - говорит Екатерина Сташко.

Конкурс "Комфортная среда обитания", организаторами которого выступают Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" и АНО "Новые технологии развития", проводится с 2011 года. Среди его задач - поддержка гражданских инициатив, вовлечение жителей в решение социальных проблем своих территорий и формирование комфортной среды проживания.

В предыдущие годы в шахтерских регионах Сибири и ДФО благодаря конкурсу было поддержано свыше 130 проектов. По сей день благоустраиваются дворы, парки, скверы и зоны отдыха, обустраиваются памятники и мемориалы, создаются спортивные площадки для детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, организуются тематические культурные пространства в общественных местах. Таким образом, получает поддержку инициатива различных общественных организаций и сообществ территорий, где работают подразделения СУЭК.

В этот раз география конкурса "Комфортная среда обитания-2020. Год памяти и славы" расширилась: в нем участвовало десять регионов РФ - от Мурманской области до Приморья. Конкурсные заявки по благоустройству территорий также представили инициативные жители городов энергетиков Новосибирской области и Алтайского края.

Победителей определяли путем онлайн-голосования, которое сначала выявило 60 проектов-финалистов. Затем их рассматривало федеральное жюри. Оценки граждан наряду с мнением экспертов учитывались при определении лучших.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля на внутренний рынок и экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" помогает создавать возможности для запуска и внедрения современных механизмов развития территорий присутствия АО "СУЭК", решения их наиболее острых проблем, в том числе на основе партнерства с властями различных уровней, общественными и некоммерческими организациями.