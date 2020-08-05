Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" посвятил конкурс соцпроектов юбилею Победы

Новости

В среду Москву ждут +29 градусов и гипоксия 09:39
ВТБ снизил ставки по базовым ипотечным программам на 0,5% 09:35
Митрополит Иларион призвал черногорские власти остановиться и одуматься 09:30
Кабмин отменил ограничения на ж/д сообщение с Калининградом 09:29
Ямальским молодоженам разрешили приглашать гостей в ЗАГС 09:23
В деле Шамсутдинова обнаружили новые факты неуставных отношений 09:13
Volkswagen воскрешает легендарные модели, но не для себя 09:11
"Каролина" выбила "Нью-Йорк Рейнджерс" из плей-офф НХЛ 09:08
В Москве еще 1329 пациентов вылечились от коронавируса 09:08
Постпред Крыма призвал Кравчука не искать "острых ощущений" на полуострове 09:03
В подмосковном Фрязино из квартир пенсионеров украли более 650 тысяч рублей 08:52
В Башкирии в запертой квартире нашли мертвыми мать с 11-летним сыном 07:44
Онколог объяснил, что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека 07:33
Министр здравоохранения США впервые в истории посетит Тайвань 07:31
На Камчатке рыбную компанию оштрафовали за мышьяк в треске 07:19
В Антарктиде обнаружена колония редких пингвинов 07:15
Москвичей оштрафовали за незаконное использование земли на 34 млн рублей 07:00
Бракованные ракеты "Протон-М" доставили в Москву 06:15
В Совфеде оценили объяснение США необходимости развертывания ракет 06:00
Девять человек погибли при обрушении склада в Харбине 05:50
Еще один американец купил Lamborghini на выплаты по коронавирусу 05:27
В Приморском крае возобновлена работа всех объектов торговли 05:27
СК завел на забайкальца уголовное дело за угрозы в адрес журналиста 05:04
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в Санкт-Петербурге 04:45
Камчатских чиновников пересадят со служебных авто на такси 04:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
05.08.2020 08:36

По идеям жителей

Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" посвятил конкурс соцпроектов юбилею Победы
Текст: Павел Синин (Приморский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 172(8226)
Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" и АНО "Новые технологии развития" подвели итоги межрегионального конкурса социальных проектов "Комфортная среда обитания-2020. Год памяти и славы", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
У любителей роликов и скейт-досок в поселке Новошахтинский появится скейт-роллер-парк. Фото: РИАН У любителей роликов и скейт-досок в поселке Новошахтинский появится скейт-роллер-парк. Фото: РИАН
У любителей роликов и скейт-досок в поселке Новошахтинский появится скейт-роллер-парк. Фото: РИАН

Лучшими признаны 18 проектов, предложенных некоммерческими организациями, учреждениями социальной сферы, инициативными группами, действующими на территориях присутствия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). В числе победителей четыре дальневосточных проекта - из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, а также Республики Бурятия.

Приморский проект "Скейт-роллер-парка "Победа" представила инициативная группа под руководством Екатерины Сташко - заведующей Дворцом культуры в поселке Новошахтинский Михайловского района. В населенном пункте есть роллердром площадью 400 квадратных метров, но это всего лишь бетонная площадка без ограждения. Поэтому любители роликов и скейт-досок предпочитают кататься на центральной площади поселка возле ДК, где есть ступени, бордюры и другие препятствия. Однако это чревато травмами.

- У нас в Новошахтинском очень активные подростки. Они попросили замглавы администрации Ольгу Пенькову организовать специализированную скейт-площадку. В итоге к разработке проекта, кроме руководства ДК и муниципалитета, подключился молодежный совет, который возглавляет Евгения Макаренко. Надеемся, скейт-роллер-парк "Победа", предназначенный для ежедневных тренировок и велосипедных прогулок, позволит решить сразу несколько социальных проблем. Во-первых, будет организован досуг подростков, во-вторых, к ребятам перестанут негативно относиться из-за того, что они катаются в не предназначенных для этого местах. В-третьих, начнется популяризация уличных видов спорта и здорового образа жизни, - рассказывает Екатерина Сташко. - К тому же значительно снизится риск ДТП.

При составлении проекта авторы учитывали мнения и пожелания юных жителей поселка. В итоге каждая из нескольких конструкций, которые разместятся в скейт-роллер-парке, будет предназначена для отработки отдельных элементов катания. Естественно, вся площадка будет ограждена.

- Для установки конструкций и других работ мы привлечем молодежь, она, к слову, сама рвется в бой. Надеемся на бойцов трудовых отрядов СУЭК. На днях мы узнали сумму, которая необходима для создания скейт-площадки, - 320 тысяч рублей с учетом софинансирования поселковой администрацией, - говорит Екатерина Сташко.

Конкурс "Комфортная среда обитания", организаторами которого выступают Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" и АНО "Новые технологии развития", проводится с 2011 года. Среди его задач - поддержка гражданских инициатив, вовлечение жителей в решение социальных проблем своих территорий и формирование комфортной среды проживания.

В предыдущие годы в шахтерских регионах Сибири и ДФО благодаря конкурсу было поддержано свыше 130 проектов. По сей день благоустраиваются дворы, парки, скверы и зоны отдыха, обустраиваются памятники и мемориалы, создаются спортивные площадки для детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, организуются тематические культурные пространства в общественных местах. Таким образом, получает поддержку инициатива различных общественных организаций и сообществ территорий, где работают подразделения СУЭК.

В этот раз география конкурса "Комфортная среда обитания-2020. Год памяти и славы" расширилась: в нем участвовало десять регионов РФ - от Мурманской области до Приморья. Конкурсные заявки по благоустройству территорий также представили инициативные жители городов энергетиков Новосибирской области и Алтайского края.

Победителей определяли путем онлайн-голосования, которое сначала выявило 60 проектов-финалистов. Затем их рассматривало федеральное жюри. Оценки граждан наряду с мнением экспертов учитывались при определении лучших.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля на внутренний рынок и экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" помогает создавать возможности для запуска и внедрения современных механизмов развития территорий присутствия АО "СУЭК", решения их наиболее острых проблем, в том числе на основе партнерства с властями различных уровней, общественными и некоммерческими организациями.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия ДФО Хабаровский край ДФО Приморский край ДФО Забайкальский край

Главное сегодня

Кабмин отменил ограничения на ж/д сообщение с Калининградом
В Совфеде оценили объяснение США необходимости развертывания ракет
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Постпред Крыма призвал Кравчука не искать "острых ощущений" на полуострове
В Москве еще 1329 пациентов вылечились от коронавируса